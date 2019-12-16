Tipy: Jak odstranit staré tapety
Existuje mnoho zastaralých tipů na odstraňování tapet: horká voda, postupně namáčet, nevětrat… nic příjemného a spousty nepořádku. S parním strojem je to ale jiné! Budete překvapeni, jak rychle staré tapety sundáte. Bez nepořádku a hlavně bez zbytků tapet a lepidla na zdech.
1. krok: Napaření tapety
Celou plochu tapety je třeba pořádně napařit. Můžete použít hubici na podlahu, která má dostatečně velkou plochu a ohebný kloub, díky kterému se dostanete i na těžce přístupná místa. Nespěchejte.
2. krok: Postupně stahujte tapetu od stěny
Odloupněte horní roh tapety a opatrně stáhněte až podlaze. Pokud je tapeta dobře napařená, lze stáhnout tapetu vcelku a bez zbytků tapety a lepidla na zdi. Pokud by se tapeta někde zadrhla, je možné kdykoliv pokračovat v napařování.
Tímto postupem lze opatrně a bez poškození odstranit fototapety, které následně můžete znovu nalepit třeba v jiném pokoji.
Parní čistič - hlavní pomocník pro odstranění tapet
Pokud jste profesionální tapetář, parní čistič se Vám může hodit a výrazně Vám usnadní práci. Pro šikovné kutily, kteří si troufnou na tapety sami, máme parní čistič k zapůjčení v Kärcher půjčovně.
Parní čistič k zapůjčení v Kärcher půjčovně
Parní čističe (nejen pro odstranění tapet) je možné zapůjčit na našich pobočkách. Je možné krátkodobé zapůjčení nebo dlouhodobý pronájem.
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