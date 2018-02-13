Když je jarní úklid hračkou
Jaro už je tady. Pro mnohé se stal důkladný úklid po studeném ročním období tradicí. Co všechno takový jarní úklid představuje? A jaké prostředky a pomocníci jsou zapotřebí?
Co patří k jarnímu úklidu?
Pro jarní úklid platí: Naplánovat dostatek času a předem definovat, co je třeba vyčistit. Zde se jistě vyplatí vypracovat krátký seznam. Protože ten, kdo postupuje při jarním úklidu systematicky, šetří drahocenný čas. Nejlépe je vzít jeden pokoj za druhým.
Čistí se přitom zásadně od shora dolů v následujícím pořadí: Nejprve setřít prach ze všech povrchů jako jsou skříně, stoly, parapety a pokojové rostliny. V druhém kroku vysát polstrování a nábytek. A teprve úplně na závěr umýt podlahu. Pokud se váš pohled zaměří směrem z domu, doporučujeme nejprve vyčistit auto a zahradní nábytek dříve, než se pustíte do terasy a vjezdu. Tím předejdete dvojité práci.
Jarní úklid je také vhodný k vytřídění starých věcí. Tudíž se také nabízí vyklidit z garáže staré harampádí a důkladně ji vyčistit.
Seznam úkolů
Všeobecné:
• vyčistit okna
• vyprat záclony v pračce
• vymést pavučiny ze stěn a stropů
• otřít prach
• umýt podlahy
1. Kuchyň:
• vyčistit pečící a mikrovlnou troubu
• vyčistit digestoř
• odmrazit a vyčisti ledničku a mrazicí box
2. Koupelna:
• vyčistit umyvadlo, vanu a sprchu, především odtoky
• vyčistit toaletu
• vyčistit zrcadla
3. Obývací pokoj:
• vysát sedací soupravu vysavačem s hubicí na polstrování
• vyklidit a vytřít poličky a skříně
4. Ložnice:
• vyvětrat a obrátit matrace
• vyprat šetrně deky nebo je odnést do čistírny
• vyprat potahy na polštáře a záclony
5. Venkovní prostory:
• vyčistit interiér auta a omýt ho
• odstranit nečistoty z terasy a vjezdu
• uklidit garáž
• ošetřit zahradní nábytek
Skvělá příprava
Jaké čisticí potřeby patří do mé úklidové komory?
Méně je více – to platí i pro čisticí prostředky, které jsou zapotřebí pro jarní úklid. Pro důkladný úklid postačí těchto pět druhů přípravků:
- víceúčelový čistič
- ruční mycí přípravek
- čisticí mléko
- čistič skel
- kyselý čistič – pokud možno na bázi kyseliny citronové
Kromě těch správných čističů je zapotřebí pár praktických pomocníků, kteří by se měli nacházet v každé úklidové komoře. K nim patří malá lopatka a koště na nečistoty na malých plochách. Mop a kbelík najdou své uplatnění při vytírání podlahy. Houby na čištění jsou vhodné k odstraňování nečistot.
Pro otírání prachu nesmí chybět prachovka z peří, z hadrů jak měkké bavlněné, tak i hadry z mikrovláken. Zde doporučujeme použít barevný systém z oblasti profesionálních úklidových firem budov: červená pro toaletu, žlutá pro povrchy v koupelně, zelená pro kuchyň a modrá pro všechny další povrchy a nábytek.
Jak si usnadnit jarní úklid
Ten, kdo si to chce ještě více zjednodušit, sáhne po čisticích zařízeních:
- Vysávání a vytírání zvládne podlahová myčka FCV 4 pouze v jednom kroku.
- Bez chemie a velkých nároků na čas rozpustí parní čistič nečistoty na každém povrchu.
- Rychlého výsledku bez šmouh na hladkém povrchu dosáhne čistič oken WV 6.
- Vysávání prachu z nábytku je mimořádně snadné vysavačem VC 5 se štětcem na nábytek.
- Rychlou a nekomplikovanou alternativou k lopatce a koštěti je bateriové koště KB 5.
- Ten, kdo chce ušetřit čas při čištění venkovních prostor, sáhne po vysokotlakém čističi K 4 Power Control Flex.
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