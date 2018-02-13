Když je jarní úklid hračkou

Jaro už je tady. Pro mnohé se stal důkladný úklid po studeném ročním období tradicí. Co všechno takový jarní úklid představuje? A jaké prostředky a pomocníci jsou zapotřebí?

Spring Cleaning 2018

Co patří k jarnímu úklidu?

Pro jarní úklid platí: Naplánovat dostatek času a předem definovat, co je třeba vyčistit. Zde se jistě vyplatí vypracovat krátký seznam. Protože ten, kdo postupuje při jarním úklidu systematicky, šetří drahocenný čas. Nejlépe je vzít jeden pokoj za druhým.
Čistí se přitom zásadně od shora dolů v následujícím pořadí: Nejprve setřít prach ze všech povrchů jako jsou skříně, stoly, parapety a pokojové rostliny. V druhém kroku vysát polstrování a nábytek. A teprve úplně na závěr umýt podlahu. Pokud se váš pohled zaměří směrem z domu, doporučujeme nejprve vyčistit auto a zahradní nábytek dříve, než se pustíte do terasy a vjezdu. Tím předejdete dvojité práci.
Jarní úklid je také vhodný k vytřídění starých věcí. Tudíž se také nabízí vyklidit z garáže staré harampádí a důkladně ji vyčistit.

Seznam úkolů

Všeobecné:
• vyčistit okna
• vyprat záclony v pračce
• vymést pavučiny ze stěn a stropů
• otřít prach
• umýt podlahy
1. Kuchyň:
• vyčistit pečící a mikrovlnou troubu
• vyčistit digestoř
• odmrazit a vyčisti ledničku a mrazicí box
2. Koupelna:
• vyčistit umyvadlo, vanu a sprchu, především odtoky
• vyčistit toaletu
• vyčistit zrcadla
3. Obývací pokoj:
• vysát sedací soupravu vysavačem s hubicí na polstrování
• vyklidit a vytřít poličky a skříně
4. Ložnice:
• vyvětrat a obrátit matrace
• vyprat šetrně deky nebo je odnést do čistírny
• vyprat potahy na polštáře a záclony
5. Venkovní prostory:
• vyčistit interiér auta a omýt ho
• odstranit nečistoty z terasy a vjezdu
• uklidit garáž
• ošetřit zahradní nábytek

Kaercher_Frühjahrsputz_Haus

Skvělá příprava

Indoor Tools

Jaké čisticí potřeby patří do mé úklidové komory?

Méně je více – to platí i pro čisticí prostředky, které jsou zapotřebí pro jarní úklid. Pro důkladný úklid postačí těchto pět druhů přípravků:

  • víceúčelový čistič
  • ruční mycí přípravek
  • čisticí mléko
  • čistič skel
  • kyselý čistič – pokud možno na bázi kyseliny citronové

Kromě těch správných čističů je zapotřebí pár praktických pomocníků, kteří by se měli nacházet v každé úklidové komoře. K nim patří malá lopatka a koště na nečistoty na malých plochách. Mop a kbelík najdou své uplatnění při vytírání podlahy. Houby na čištění jsou vhodné k odstraňování nečistot.
Pro otírání prachu nesmí chybět prachovka z peří, z hadrů jak měkké bavlněné, tak i hadry z mikrovláken. Zde doporučujeme použít barevný systém z oblasti profesionálních úklidových firem budov: červená pro toaletu, žlutá pro povrchy v koupelně, zelená pro kuchyň a modrá pro všechny další povrchy a nábytek.

Jak si usnadnit jarní úklid

Ten, kdo si to chce ještě více zjednodušit, sáhne po čisticích zařízeních:

  • Vysávání a vytírání zvládne podlahová myčka FCV 4 pouze v jednom kroku.
  • Bez chemie a velkých nároků na čas rozpustí parní čistič nečistoty na každém povrchu.
  • Rychlého výsledku bez šmouh na hladkém povrchu dosáhne čistič oken WV 6.
  • Vysávání prachu z nábytku je mimořádně snadné vysavačem VC 5 se štětcem na nábytek.
  • Rychlou a nekomplikovanou alternativou k lopatce a koštěti je bateriové koště KB 5.
  • Ten, kdo chce ušetřit čas při čištění venkovních prostor, sáhne po vysokotlakém čističi K 4 Power Control Flex.

Tipy pro čištění v bytě

V úklidové komoře se nachází nejeden hadr. Ale který použít pro utírání prachu? Proti šedé vrstvě pomůže nejlépe měkký, lehce navlhčený bavlněný hadr, tak se prach při stírání nezvíří. I hadry z mikrovláken jsou velmi vhodné díky svému antistatickému účinku. Neboť i bez vlhkosti zůstanou částečky prachu ulpělé na látce. Díky tomu je lze použít především u nábytku citlivého na vlhkost. Opatrnost vyžaduje dřevěný leštěný nábytek. Ten by mohly hadry z mikrovláken poškrábat nebo poškodit jeho lesk. Hrubé nečistoty na policích a komodách odstraníte i vysavačem se štětcem na nábytek.

Po zimních měsících se hlásí čištění oken, aby jarní sluníčko našlo svoji cestu do bytu. Důležité přitom je, aby po čištění nezůstala na skle žádná tekutina, neboť jinak vzniknou nepěkné závoje. K tomu účelu otřete jednoduše skla hadrem z mikrovláken. Rychlého výsledku beze šmouh lze také dosáhnout čističem oken. Malý pomocník vyčistí okna v okamžiku do lesku a špinavá voda skončí díky praktické funkci odsávání v nádržce namísto na zemi. Na rámy a okenní parapety nelze při čištění samozřejmě také zapomenout.

Při čištění sáhnou mnozí hned po vysavači prachu. Na rozdíl od koštěte, které nečistoty zčásti jen zvíří, odstraní vysavač drobečky a zrnka prachu důkladně a definitivně. To je třeba udělat dříve, než dojde na vlhké čištění, neboť hrubé nečistoty nelze při stírání kompletně pojmout nebo na citlivém povrchu jako parkety zůstanou dokonce viditelné škrábance. Kdo si však chce ušetřit tento krok, může sáhnout po čističce tvrdých podlah FC 5 firmy Kärcher, která vysává a vytírá v jednom kroku.

Tipy pro čištění venku

Vlhkost, studený vzduch, mokré nečistoty, a především sůl na silnicích – zima je pro auto skutečně tvrdým ročním obdobím. Neboť agresivní směs může vývoj rzi urychlit. Proto patří důkladné mytí vozu k jarnímu úklidu. Rychle a důkladně se to povede vysokotlakým čističem. Přitom pracujete s plochým paprskem ve vzdálenosti přibližně 30 centimetrů od povrchu.


Pokud je to možné, vyčistěte i podvozek a podběhy kol. Použití čisticího prostředku usnadní rozpouštění nečistot, které je třeba následně již jen opláchnout. Ten, kdo upřednostňuje mycí kartáč, by měl vůz předem nejprve jednou kompletně ostříkat, aby kameny a jiné nečistoty nepoškrábaly lak.

Před mytím vozu se v každém případě informujte, zda je tato kúra na silnici nebo soukromém pozemku dovolena, neboť v jednotlivých spolkových zemích, městech a obcích mohou platit různá pravidla. Vždy by mělo být vyloučeno znečištění spodní vody.

Dlaždice na balkóně, terase a cestách před domem jsou neustále vystaveny zvětrávání. Přitom často vznikají nevzhledné nečistoty. Mech, lišejníky a zelený povlak lze důkladně a během krátké doby vysokotlakým čističem důkladně odstranit.


Pokud předměty obsahující kovové prvky jako zahradní nábytek nebo světla působí delší dobu vlhce na dlaždice, vzniknou často rezavé skvrny. Kámen odolný proti kyselině jako granit nebo břidlici upravíte kyselinou citronovou. U kamene citlivého na kyselinu jako mramor je zapotřebí speciální odstraňovač rzi bez obsahu kyseliny.

Uskladněný zahradní nábytek je třeba po zimě omýt vodou a mycím prostředkem a zbavit ho tak nečistot a prachu. Čištění je rychlejší vysokotlakem. Přitom se doporučuje použít navíc čisticí prostředek, který nabízí ošetřující účinek pro povrch.


Polstrování zahradního nábytku je zatěžováno sluncem a deštěm. Proto by měly být citlivé látky a barvy nastříkány ochranou proti skvrnám. Potahy ze syntetických vláken lze dobře prát, zatímco bavlněné potahy chemicky čistit.

Ať douglaska, bangkirai nebo moderní dřevoplast – nečistoty se v přírodních strukturách snadněji usazují a obtížněji odstraňují než na hladkých kamenných podlahách. Zde doporučujeme nasazení vysokotlakého čističe. Ten umožňuje šetrný postup – zvlášť u dřevěného povrchu.


K tomu účelu použijte trysku plochého paprsku, u které vodní paprsek přizpůsobíte materiálu, po směru vláken dřeva. Po čištění natřete povrchy speciální lazurou na dřevo. Ta chrání před zvětráváním a osvěží barvu.

Vhodné produkty pro naše tipy čištění

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