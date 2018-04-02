5 tipů pro čistou domácnost s domácími mazlíčky
Domácí zvířata přinášejí do vlastních čtyř stěn nejen život, ale občas i trochu nepořádku. Ať již máte psa, který zablácenými tlapkami přejde po čerstvě vytřené podlaze, kočku, která vyhazuje potravu kolem misky nebo morče, které běhá po kleci, a chlupy z něho odletují po celém bytě. Aby soužití s domácími mazlíčky bylo bezproblémové, přinášíme několik užitečných tipů na úklid.
Udržování čistoty klecí:
Stejně jako udržujeme v čistotě náš vlastní byt, měli bychom pravidelně zbavovat nečistot i příbytky a místa pro podávání potravy našich zvířecích kamarádů. Platí zde tato doporučení:
- Klece na ptáky čistíme kartáčem a horkou vodou, zcela bez použití dezinfekčních prostředků nebo chemických čističů.
- Zvlášť velké klece lze očistit také vysokotlakým čističem.
- Plastové vany klecí na křečky, morčata apod. jednoduše vymyjeme ve vaně.
- Misky na potravu po použití krátce opláchneme nebo je dáme do myčky na nádobí.
- Kolem misky na krmení kočky, psa apod. rozložíme novinový papír.
Chlupy jsou všude!
Ať již pes, kočka, nebo hlodavci – chlupy ztrácejí všichni. Proto je nezbytné pravidelné vysávání prachu a úklid bytu. Kdo nechce stále vytahovat vysavač, může sáhnout po bateriovém koštěti. Přístroj je rychle po ruce. Pro rychlý úklid gauče nebo sedačky je vhodný váleček na žmolky, na který se nalepí i zvířecí chlupy. A aby na podlaze a na nábytku neskončilo tolik chlupů, měla by se domácí zvířata pravidelně kartáčovat.
Rady zkušených pro domácnost
Pomocí některých rad si lze pravidelný úklid usnadnit. Ať již projde bytem pes se špinavými tlapkami nebo kočka zanechá otisky na okně – zde najdete vhodné řešení:
Zvířecí průhled
Mnoho majitelů zvířat to zná: Kočka, které dává tlapky na sklo dveří a ukazuje, že chce ven nebo pes, který tlačí čumák na okno, protože venku leze veverka po stromě. Výsledkem jsou otisky všude, kam člověk dohlédne.
Kdo má okenní vysavač, může skleněné dveře zbavit nepěkných šmouh a otisků bez velké námahy a příprav. Postačí nastříkat čisticí prostředek, nečistotu uvolnit hadříkem z mikrovlákna a vše vysát okenním vysavačem.
Očistná zóna
Ať již po vycházce, výcviku agility nebo po hraní s frisbee v parku: Aby pes do čistého bytu přinesl pokud možno co nejméně nečistot zvenku, je praktická očistná zóna pro čtyřnožce.
- na mokré tlapky: rohožky před vchodem
- na zablácené tlapky: připravený ručník u dveří
- koupel na silně znečištěné tlapky: tlapky postupně vkládáme do koupele nebo omyjeme pomocí žínky
Bez ťápot
Samozřejmě se nedá pokaždé zabránit tomu, aby chlupatí kamarádi nepřinesli do bytu hlínu nebo bláto. Pokud nechcete na několik ťápot hned vyndávat kbelík a mop ze skříně, můžete k tomuto účelu sáhnout po ručním parním čističi.
Rychle se zahřívá a jedním cvaknutím se z něho stane parní mop. Další výhodou čištění pomocí páry je, že se nepoužívá žádná chemie a zvířata tak nepřijdou do styku s čisticími prostředky.
Vhodné výrobky k tipům na úklid
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5 tipů pro čistou domácnost s domácími mazlíčky
Domácí zvířata přinášejí do vlastních čtyř stěn nejen život, ale občas i trochu nepořádku. Ať již máte psa, který zablácenými tlapkami přejde po čerstvě vytřené podlaze, kočku, která vyhazuje potravu kolem misky nebo morče, které běhá po kleci, a chlupy z něho odletují po celém bytě.
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