Parní žehlení

Výkonné parní čističe Kärcher můžete použít prakticky v celé domácnosti: na tvrdé podlahy, armatury v koupelně nebo kuchyni, obklady, okna, sprchové kouty a další tvrdé povrchy. Dokonce je můžete využít i pro parní žehlení.

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O 50 % rychlejší žehlení

S parním žehlicím systémem od Kärcher můžete ušetřit až 50 % času při žehlení! Žehlicí prkno Kärcher disponuje funkcí aktivního odsávání a funkcí vydouvání. Díky aktivnímu odsávání páry pronikne pára prádlem ještě lépe, vlhkost se odsaje. Funkcí vydouvání se vytvoří vzduchový polštář, na kterém lze žehlit i obtížně žehlitelné textilie bez záhybů.

Parní žehlicí stanice SI 4 Iron Kit je obzvláště vhodná pro velké množství prádla a nabízí nejvyšší uživatelský komfort. Osvědčený, univerzálně použitelný parní čistič SC 4 Iron Kit tvoří spolu s aktivním žehlicím prknem AB 1000 perfektní tým pro prvotřídní výsledky žehlení a čištění.

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Rady pro optimální žehlení

 

  1. Nastavte při parním žehlení Vaši žehličku na maximální teplotu. Průběžný výstup páry přitom zabraňuje přehřátí Vašeho prádla - jedno zda bavlna, hedvábí nebo len
  2. Speciální příslušenství - nepřilnavá žehlicí plocha: S ní nezískají jemné a tmavé látky lesklá místa (např. len). Trička s potiskem již nemusíte žehlit naruby.
  3. Tlak páry je tak velký, že Vám postačí žehlit i silné džíny pouze z jedné strany. Netlačte příliš na žehličku a přejíždějte pomalu přes oblečení - tlak páry pracuje za Vás.

Vhodné přístroje a příslušenství

Parní žehlicí stanice

Dvojnásobně dobrý: žehlení a parní čištění.

Napařovací žehlička

Vysoce kvalitní napařovací žehlička se snadno klouzavou žehlicí plochou z ušlechtilé oceli v atraktivním žluto-černém provedení.

Nepřilnavá žehlicí plocha

Nepřilnavá žehlicí plocha pro napařovací žehličku.

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