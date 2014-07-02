Nepřilnavý potah na žehličku I 6006

Šetrné žehlení velmi choulostivých materiálů jako je hedvábí, len, černé oděvy a cípy límečků nyní zvládnete na výbornou. Nepřilnavý potah posouvá žehličku I 6006 na vyšší úroveň.

Pečujte o jemné tkaniny beze strachu z poničení. Nepřilnavý potah na napařovací žehličku I 6006 s nerezovým povrchem nabízí optimální rozložení páry a šetrnou péči o jemné tkaniny, hedvábí, len, trička s potiskem, černé oděvy i cípy límečků. Vám zbyde jen dokonale hladké oblečení bez lesklých stop od žehlení.

Charakteristické znaky a výhody
Otvor pro výstup páry na žehlicí ploše
  • Optimální rozložení páry
Specifikace

Technické údaje

Barva stříbrný
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 285 x 135 x 19