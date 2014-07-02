Nepřilnavý potah na žehličku I 6006
Šetrné žehlení velmi choulostivých materiálů jako je hedvábí, len, černé oděvy a cípy límečků nyní zvládnete na výbornou. Nepřilnavý potah posouvá žehličku I 6006 na vyšší úroveň.
Pečujte o jemné tkaniny beze strachu z poničení. Nepřilnavý potah na napařovací žehličku I 6006 s nerezovým povrchem nabízí optimální rozložení páry a šetrnou péči o jemné tkaniny, hedvábí, len, trička s potiskem, černé oděvy i cípy límečků. Vám zbyde jen dokonale hladké oblečení bez lesklých stop od žehlení.
Charakteristické znaky a výhody
Otvor pro výstup páry na žehlicí ploše
- Optimální rozložení páry
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|285 x 135 x 19