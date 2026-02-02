VYSAVAČ NA POPEL AD 2

Výkonný vysavač na popel AD 2 v mžiku vyčistí váš krb i zahradní gril. A díky promyšlené konstrukci si navíc při úklidu ani nezašpiníte ruce.

  • Kompaktní rozměr.
  • Maximální bezpečnost: vyroben z nehořlavého materiálu.
  • Dokonalý komfort: čištění filtru stisknutím jednoho tlačítka.
  • Vhodný pro vysávání vychladlého popela a dalších hrubých nečistot.

Všestranný vysavač na popel AD 2 si poradí s popelem i hrubou špínou. Snadno se ovládá a díky nízké hmotnosti také lehce přenáší. Pomocí zkosené hubice se navíc pohodlně dostanete i do obtížně přístupných míst. Silný 600W motor a kvalitní skládaný filtr zajistí perfektní výsledky i při silném znečištění. Výhodou je i jednodílný filtrační systém s robustním skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistoty. Filtr vysavače vyčistíte pouhým stiskem tlačítka, takže práci nemusíte přerušovat - filtr se vyčistí a sací výkon opět nabere na síle. Stroj je vyroben z kvalitních nehořlavých materiálů, které zaručují maximálně bezpečný úklid - kovová nádoba na nečistoty, ohebná hadice z opleteného kovu. Nečistoty se ukládají v kovové 14l nádobě, kterou snadno vysypete, aniž byste se umazali. A když je vše jako ze škatulky, hubici jednoduše uložíte na vrchní části vysavače a stroj pohodlně uskladníte i v malé skřínce.

Charakteristické znaky a výhody
Vysavač na popel a suché nečistoty AD 2: Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – čištění filtru stisknutím tlačítka
Pro konstatní a dlouhotrvající sací výkon. Vhodný pro vysávání velkého množství nečistot.
Vysavač na popel a suché nečistoty AD 2: Jednodílný filtrační systém (nehořlavý) s robustním plochým skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistoty
Pro snadné vyprazdňování a čištění nádoby bez kontaktu s nečistotami. Nejvyšší komfort díky rychlému vyjímání filtru v pouze jednom kroku.
Vysavač na popel a suché nečistoty AD 2: Nehořlavý materiál, kovová nádoba a kovová hadice (s pláštěm)
Pro nejvyšší bezpečnost při vysávání popela - i při neodborném používání.
Zkosená ruční trubka
  • Pro čištění všech koutů a úzkých míst v krbu beze zbytků.
Kovová sací hadice s pláštěm 1,2 m
  • Pro pružnost a flexibilní práci.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Snadné a rychlé otevírání, zavírání a vyprazdňování nádoby.
Praktická rukojeť na nádobě
  • Pro pohodlné vyprázdnění nádoby.
Praktická parkovací poloha na nádobě
  • Uložení sací hadice na dosah - ideální pro odložení při přerušení práce.
Velký kabelový hák
  • Pro bezpečné a komfortní uložení připojovacího kabelu.
Kompaktní a lehká konstrukce
  • Pro uložení vysavače bez velkých nároků na místo.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 600
Sací výkon (W) 140
Podtlak (mbar) max. 210
Množství vzduchu (l/s) max. 40
Objem nádrže (l) 14
Materiál nádrže Kov
Připojovací kabel (m) 4
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 82
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 330 x 440

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 1.2 m
  • Materiál sací hadice: Kovový obal
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Polyester, nehořlavý
  • Filtr na hrubé nečistoty
  • Filtr hrubých nečistot: Kov

Vybavení

  • Funkce čištění filtru
  • Pohodlná rukojeť na nádobě
  • Nastavení pozice
  • Hák na kabel
  • Úložný prostor pro drobné předměty
Videa

Oblasti použití
  • Odstranění popela
  • Krby, kamna a jiná topeniště
  • Grilování
Příslušenství
Náhradní díly AD 2

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

