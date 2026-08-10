Extra dlouhá spárová hubice z nehořlavého materiálu (pro vysavače na popel a suché nečistoty)

Extra dlouhá štěrbinová hubice (350 mm) vyrobená z nehořlavého materiálu pro vysávání studeného popela. Vhodná pro všechny vysavače popela Kärcher z řady Home & Garden.

Extra dlouhá štěrbinová hubice (350 mm) je vyrobena z nehořlavého materiálu a umožňuje vysávání studeného popela v obtížně přístupných místech, např. v krbu, kachlích nebo grilu. Extra dlouhá štěrbinová hubice je užitečným příslušenstvím pro všechny vysavače popela z řady Home & Garden.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro vysavače popela Kärcher
Vyrobeno z nehořlavého materiálu
Extra dlouhá pro těžko přístupná místa v krbu, kamnech či grilu
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 350 x 41 x 41
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Krby, kamna a jiná topeniště
  • Grilování