Extra dlouhá spárová hubice z nehořlavého materiálu (pro vysavače na popel a suché nečistoty)
Extra dlouhá štěrbinová hubice (350 mm) vyrobená z nehořlavého materiálu pro vysávání studeného popela. Vhodná pro všechny vysavače popela Kärcher z řady Home & Garden.
Extra dlouhá štěrbinová hubice (350 mm) je vyrobena z nehořlavého materiálu a umožňuje vysávání studeného popela v obtížně přístupných místech, např. v krbu, kachlích nebo grilu. Extra dlouhá štěrbinová hubice je užitečným příslušenstvím pro všechny vysavače popela z řady Home & Garden.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro vysavače popela Kärcher
Vyrobeno z nehořlavého materiálu
Extra dlouhá pro těžko přístupná místa v krbu, kamnech či grilu
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|350 x 41 x 41
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Krby, kamna a jiná topeniště
- Grilování