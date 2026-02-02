NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HGE 18-45 BATTERY SET

AKU nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery Set (18 = bateriová platforma 18 V, 45 = řezná delka 45 cm) včetně baterie 18 V a nabíječky a lišty broušenou diamantem pro přesný výsledek stříhání. Lehká váha pro práci bez námahy.

Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, jednostranný řez): 250 m

Aku nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery Set pohání výkonná li-on baterie, díky které pohodlně ostříháte keře kolem celého domu. Ergonomicky tvarovaná rukojeť nůžek navíc zabezpečí pevný úchop a snadné ovládání. A díky jejich nízké hmotnosti se při práci zbytečně neunavíte. Bezpečnostní obouruční zapínání pak zamezí nechtěnému spuštění stroje. O perfektní výsledky se postará diamantem broušená řezná lišta, která v okamžiku odstraní přerostlé větévky a dodá živému plotu ideální tvar.

Charakteristické znaky a výhody
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery Set: Lehká váha
Lehká váha
Ramena a paže se neunaví ani při delší práci.
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery Set: Lišta broušená diamantem
Lišta broušená diamantem
Lišta zabezpečuje přesný výsledek stříhání.
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery Set: Ergonomická rukojeť
Ergonomická rukojeť
Pro příjemné a bezpečné držení i při delší práci.
Bezpečnostní zapínání dvěma rukama
  • Proti neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Řezná délka (cm) 45
Rozteč zubů (mm) 18
Regulace rychlosti ne
Rychlost nože (?ezy/min) 2700
Typ čepele Děrované, diamantové broušení
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabití* (m) max. 250 (2,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 35 (2,5 Ah)
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 300
Nabíjecí proud (A) 0,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 895 x 243 x 171

* Výška živého plotu: 1 m, stříhání z jedné strany

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
  • Ochrana čepele
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery Set
Nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery Set

Videa

Oblasti použití
  • Živé ploty, keře
  • Keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly HGE 18-45 Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.