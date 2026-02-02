NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HGE 18-45 BATTERY SET
AKU nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery Set (18 = bateriová platforma 18 V, 45 = řezná delka 45 cm) včetně baterie 18 V a nabíječky a lišty broušenou diamantem pro přesný výsledek stříhání. Lehká váha pro práci bez námahy.
Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, jednostranný řez): 250 m
Aku nůžky na živý plot HGE 18-45 Battery Set pohání výkonná li-on baterie, díky které pohodlně ostříháte keře kolem celého domu. Ergonomicky tvarovaná rukojeť nůžek navíc zabezpečí pevný úchop a snadné ovládání. A díky jejich nízké hmotnosti se při práci zbytečně neunavíte. Bezpečnostní obouruční zapínání pak zamezí nechtěnému spuštění stroje. O perfektní výsledky se postará diamantem broušená řezná lišta, která v okamžiku odstraní přerostlé větévky a dodá živému plotu ideální tvar.
Charakteristické znaky a výhody
Lehká váhaRamena a paže se neunaví ani při delší práci.
Lišta broušená diamantemLišta zabezpečuje přesný výsledek stříhání.
Ergonomická rukojeťPro příjemné a bezpečné držení i při delší práci.
Bezpečnostní zapínání dvěma rukama
- Proti neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Řezná délka (cm)
|45
|Rozteč zubů (mm)
|18
|Regulace rychlosti
|ne
|Rychlost nože (?ezy/min)
|2700
|Typ čepele
|Děrované, diamantové broušení
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|300
|Nabíjecí proud (A)
|0,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|895 x 243 x 171
* Výška živého plotu: 1 m, stříhání z jedné strany
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
- Ochrana čepele
Videa
Oblasti použití
- Živé ploty, keře
- Keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly HGE 18-45 Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
