NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HGE 18-50 BATTERY SET
AKU nůžky na živý plot HGE 18-50 Battery Set (18 = bateriová platforma 18 V, 50 = řezná delka 50 cm) včetně baterie 18 V a rychlonabíječky pro pohodlnou, bezpečnou a přesnou práci. Vybavené rukojetí otočnou o 180° a praktickou sběrnou lištou.
Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, jednostranný řez): 325 m
Na dlouhé kabely a benzínové výpary můžete zapomenout. Aku nůžky na živý plot HGE 18-50 Battery Set pohání výkonná li-on baterie s dlouhou výdrží. Ergonomická rukojeť je vylepšená možností otočení do úhlu, ve kterém potřebujete zrovna pracovat - lze otáčet až o 180 stupňů. Vždy tak budeme pracovat v nejpohodlnější poloze a práce půjde ještě více od ruky. Ostré nože broušené diamantem ostříhají nevzhledné větévky během okamžiku a díky funkci pily bude řezání silnějších větví hračkou. Antiblokační systém zaručuje plynulý chod bez zasekávání – a to i při práci s hustou zelení. Díky praktické sběrné liště navíc odřezky nekončí v keři, ale na zemi před vámi. Oceníte také nenápadný chránič špičky nůžek, který zamezí jejich kontaktu se zdí nebo jinou překážkou - chrání tak zdi i nůžky samotné. Nůžky mají pohodlnou ergonomickou rukojeť s bezpečnostním zapínáním, které brání nechtěnému spuštění přístroje.
Charakteristické znaky a výhody
Otočná rukojeťRukojeť lze pro pohodlný pracovní postoj otočit v několika stupních o 180°.
Sběrná lištaPřemisťuje ostříhané části živého plotu, které by jinak padaly do plotu, pohodlně na zem před uživatele.
Funkce řezáníObzvláště praktické u živých plotů s jednotlivými silnějšími větvemi.
Lišta broušená diamantem
- Lišta zabezpečuje přesný výsledek stříhání.
Ergonomická rukojeť
- Pro příjemné a bezpečné držení i při delší práci.
Kontrolní stráž
- Chrání ostří a předchází poškození budov a země.
- S integrovaným zavěšením pro praktické uložení na zeď.
Bezpečnostní zapínání dvěma rukama
- Proti neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Řezná délka (cm)
|50
|Rozteč zubů (mm)
|22
|Regulace rychlosti
|ne
|Rychlost nože (?ezy/min)
|2700
|Typ čepele
|Děrované, diamantové broušení
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|44 / 83
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|970 x 213 x 188
* Výška živého plotu: 1 m, stříhání z jedné strany
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power rychlonabíječka (1 ks)
- Ochrana čepele
- Sběrná lišta
Vybavení
- Rukojeť: otočný
- Funkce řezání
- Kontrolní stráž
- Závěsné oko
Videa
Oblasti použití
- Živé ploty, keře
- Keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly HGE 18-50 Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
