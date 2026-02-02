Robotická sekačka na trávu RCX 4
Robotická sekačka RCX 4 seká zcela automaticky bez použití kabelů díky GPS, RTK a kameře s umělou inteligencí. Díky pohonu všech kol bez námahy zvládá i náročný terén a chrání trávník.
Robotická sekačka RCX 4 seká trávník o rozloze až 1500 metrů čtverečních zcela automaticky, bez nutnosti použití kabelů. GPS, anténa RTK a kamera s umělou inteligencí umožňují navigaci bez ohraničujících drátů. Přesné polohování umožňuje sekání v paralelních trasách a dokončí práci v nejkratším možném čase. Překážky, jako jsou stromy nebo ježci, jsou inteligentně rozpoznány a vyhýbají se jim v optimální vzdálenosti. Výšku sekání lze variabilně nastavit v rozmezí 2 až 6 cm. Robotická sekačka mapuje pracovní oblasti pomocí aplikace pro dálkové ovládání nebo rozpoznávání povrchu pomocí umělé inteligence. Lze nastavit pracovní zóny a zóny zákazu vstupu. Pro větší pohodlí lze prostřednictvím aplikace provést individuální nastavení časového plánu, chování při jízdě a mnoho dalšího. Pohon všech kol umožňuje sekání ve sklonu až 60 % spolu s obzvláště šetrným zatáčením pro ochranu trávníku. Všechna základní nastavení lze zobrazit a upravit na LCD displeji.
Charakteristické znaky a výhody
Navigace pomocí GPS a RTK
- Není zapotřebí žádný ohraničující drát, což znamená, že není nutná zdlouhavá instalace ani časově náročné úpravy drátů.
- Díky komunikaci se satelity a anténě RTK lze určit polohu s přesností na centimetry a vymezit tak přesné pracovní oblasti.
- Oblast sekání se mapuje velmi jednoduše pomocí přímého dálkového ovládání robotické sekačky.
Kamera s umělou inteligencí
- 3D stereokamera rozpoznává povrchy, jako je tráva nebo kámen, a může tak samostatně provádět mapování sekané plochy.
- Kamera s umělou inteligencí rozpoznává objekty a v závislosti na překážce přizpůsobuje chování při jízdě. Robotická sekačka se přibližuje ke stromům a keřům, ale udržuje si odstup od živých tvorů.
- Pokud je signál GPS slabý, pomáhá kamera s navigací, aby robotická sekačka jela efektivně a bezpečně.
Sekání na paralelní trase
- Robotická sekačka seká v paralelních trasách pro dosažení maximální účinnosti. Vzdálenost mezi stopami lze přizpůsobit.
- Pokud se chcete vyhnout vyjetým kolejím, může robotická sekačka po každém sekání změnit směr nebo zvolit vlastní úhel sečení.
Pohon všech kol
- Robotická sekačka se třemi poháněnými koly dokáže vyjet a posekat trávu ve sklonu až 60 %.
- Na nerovném povrchu se robotická sekačka dokáže sama vyprostit z obtížných situací.
- Může se pohybovat i přes vyšší prahy, např. pro přejíždění mezi dvěma oblastmi s různou výškou.
Šetrné otáčení
- Souhra kol s 360° flexibilním zadním kolem umožňuje robotické sekačce plynulé a šetrné otáčení, které chrání trávník.
Dešťový senzor
- Robotická sekačka pomocí senzoru zjistí, zda prší, a poté se vrátí do nabíjecí stanice, dokud trávník opět nevyschne.
- Nastavení však lze přizpůsobit tak, aby zařízení sekalo i za deště, nebo lze upravit časový limit.
LCD display
- Velký LCD displej umožňuje kdykoli zjistit stav robotické sekačky.
- Základní nastavení lze provést na displeji samotného zařízení.
Automatické plánování s více zónami
- Robotická sekačka vytvoří v závislosti na oblasti a stavu trávníku individuální plán, který pak pravidelně provádí.
- Lze vytvořit různé zóny, mezi kterými může robotická sekačka nezávisle a selektivně pracovat.
- Časový rozvrh lze přizpůsobit, např. tak, abyste se vyhnuli vjezdu do určité sekací zóny v určitou denní dobu.
Specifikace
Technické údaje
|Plošný výkon (m²)
|1500
|Typ sekačky
|Volně se otáčející čepele
|Počet nožů
|3
|Pracovní šířka (cm)
|22
|Žací výška (mm)
|20 / 60
|Stoupavost (%)
|max. 60
|Aplikace sekání
|Mulčování
|Navigační technologie
|GPS / RTK / Kamera s umělou inteligencí
|Typ kamery
|3D stereo
|Definice plochy pro sekání
|Lokalizace pomocí GPS / Detekce trávy
|Nejužší šířka koridoru (cm)
|80
|Počet zón sekání (Kusy)
|max. 10
|Čas nabíjení baterie (min)
|75
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí baterie (V)
|18
|Kapacita baterie (Ah)
|5
|Nabíjecí proud (A)
|3
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|60
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|680 x 420 x 275
|Doba sekání na jedno nabití baterie (min)
|90
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|12,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|31
Obsah balení
- Nabíjecí stanice
- Anténa RTK
- Zemní kolíky pro upevnění nabíjecí stanice: 8 Kusy
- Zemnicí kolíky pro upevnění antény RTK: 4 Kusy
- Šrouby pro instalaci antény RTK: 4 Kusy
- Sekací nože a šrouby: 9 Kusy
Vybavení
- Navigační systém: Systematické pruhy
- Zóny zákazu vstupu
- Funkce řezání okrajů
- Senzorová technologie: Optický sensor/ Dešťový senzor/ Snímač výšky/ snímač náklonu/ Snímač nárazu
- LoRa®
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- Připojení přes Bluetooth
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Zámek pomocí kódu PIN
- Aktualizace firmwaru OTA
- Plovoucí řezná deska
- Pohon všech kol
- Displej
- zpoždění kvůli dešti
- Počet kol: 3 Kusy
- Rukojeť pro přenášení
- Ochrana proti krádeži
Videa
Příslušenství
Náhradní díly RCX 4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.