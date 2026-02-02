Robotická sekačka na trávu RCX 4

Robotická sekačka RCX 4 seká zcela automaticky bez použití kabelů díky GPS, RTK a kameře s umělou inteligencí. Díky pohonu všech kol bez námahy zvládá i náročný terén a chrání trávník.

Robotická sekačka RCX 4 seká trávník o rozloze až 1500 metrů čtverečních zcela automaticky, bez nutnosti použití kabelů. GPS, anténa RTK a kamera s umělou inteligencí umožňují navigaci bez ohraničujících drátů. Přesné polohování umožňuje sekání v paralelních trasách a dokončí práci v nejkratším možném čase. Překážky, jako jsou stromy nebo ježci, jsou inteligentně rozpoznány a vyhýbají se jim v optimální vzdálenosti. Výšku sekání lze variabilně nastavit v rozmezí 2 až 6 cm. Robotická sekačka mapuje pracovní oblasti pomocí aplikace pro dálkové ovládání nebo rozpoznávání povrchu pomocí umělé inteligence. Lze nastavit pracovní zóny a zóny zákazu vstupu. Pro větší pohodlí lze prostřednictvím aplikace provést individuální nastavení časového plánu, chování při jízdě a mnoho dalšího. Pohon všech kol umožňuje sekání ve sklonu až 60 % spolu s obzvláště šetrným zatáčením pro ochranu trávníku. Všechna základní nastavení lze zobrazit a upravit na LCD displeji.

Charakteristické znaky a výhody
Navigace pomocí GPS a RTK
  • Není zapotřebí žádný ohraničující drát, což znamená, že není nutná zdlouhavá instalace ani časově náročné úpravy drátů.
  • Díky komunikaci se satelity a anténě RTK lze určit polohu s přesností na centimetry a vymezit tak přesné pracovní oblasti.
  • Oblast sekání se mapuje velmi jednoduše pomocí přímého dálkového ovládání robotické sekačky.
Kamera s umělou inteligencí
  • 3D stereokamera rozpoznává povrchy, jako je tráva nebo kámen, a může tak samostatně provádět mapování sekané plochy.
  • Kamera s umělou inteligencí rozpoznává objekty a v závislosti na překážce přizpůsobuje chování při jízdě. Robotická sekačka se přibližuje ke stromům a keřům, ale udržuje si odstup od živých tvorů.
  • Pokud je signál GPS slabý, pomáhá kamera s navigací, aby robotická sekačka jela efektivně a bezpečně.
Sekání na paralelní trase
  • Robotická sekačka seká v paralelních trasách pro dosažení maximální účinnosti. Vzdálenost mezi stopami lze přizpůsobit.
  • Pokud se chcete vyhnout vyjetým kolejím, může robotická sekačka po každém sekání změnit směr nebo zvolit vlastní úhel sečení.
Pohon všech kol
  • Robotická sekačka se třemi poháněnými koly dokáže vyjet a posekat trávu ve sklonu až 60 %.
  • Na nerovném povrchu se robotická sekačka dokáže sama vyprostit z obtížných situací.
  • Může se pohybovat i přes vyšší prahy, např. pro přejíždění mezi dvěma oblastmi s různou výškou.
Šetrné otáčení
  • Souhra kol s 360° flexibilním zadním kolem umožňuje robotické sekačce plynulé a šetrné otáčení, které chrání trávník.
Dešťový senzor
  • Robotická sekačka pomocí senzoru zjistí, zda prší, a poté se vrátí do nabíjecí stanice, dokud trávník opět nevyschne.
  • Nastavení však lze přizpůsobit tak, aby zařízení sekalo i za deště, nebo lze upravit časový limit.
LCD display
  • Velký LCD displej umožňuje kdykoli zjistit stav robotické sekačky.
  • Základní nastavení lze provést na displeji samotného zařízení.
Automatické plánování s více zónami
  • Robotická sekačka vytvoří v závislosti na oblasti a stavu trávníku individuální plán, který pak pravidelně provádí.
  • Lze vytvořit různé zóny, mezi kterými může robotická sekačka nezávisle a selektivně pracovat.
  • Časový rozvrh lze přizpůsobit, např. tak, abyste se vyhnuli vjezdu do určité sekací zóny v určitou denní dobu.
Specifikace

Technické údaje

Plošný výkon (m²) 1500
Typ sekačky Volně se otáčející čepele
Počet nožů 3
Pracovní šířka (cm) 22
Žací výška (mm) 20 / 60
Stoupavost (%) max. 60
Aplikace sekání Mulčování
Navigační technologie GPS / RTK / Kamera s umělou inteligencí
Typ kamery 3D stereo
Definice plochy pro sekání Lokalizace pomocí GPS / Detekce trávy
Nejužší šířka koridoru (cm) 80
Počet zón sekání (Kusy) max. 10
Čas nabíjení baterie (min) 75
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí baterie (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Nabíjecí proud (A) 3
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 60
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 680 x 420 x 275
Doba sekání na jedno nabití baterie (min) 90
Hmotnost bez příslušenství (kg) 12,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 31

Obsah balení

  • Nabíjecí stanice
  • Anténa RTK
  • Zemní kolíky pro upevnění nabíjecí stanice: 8 Kusy
  • Zemnicí kolíky pro upevnění antény RTK: 4 Kusy
  • Šrouby pro instalaci antény RTK: 4 Kusy
  • Sekací nože a šrouby: 9 Kusy

Vybavení

  • Navigační systém: Systematické pruhy
  • Zóny zákazu vstupu
  • Funkce řezání okrajů
  • Senzorová technologie: Optický sensor/ Dešťový senzor/ Snímač výšky/ snímač náklonu/ Snímač nárazu
  • LoRa®
  • Provoz pomocí aplikace
  • Připojení přes WLAN
  • Připojení přes Bluetooth
  • inteligentní služby/funkce v aplikaci
  • Zámek pomocí kódu PIN
  • Aktualizace firmwaru OTA
  • Plovoucí řezná deska
  • Pohon všech kol
  • Displej
  • zpoždění kvůli dešti
  • Počet kol: 3 Kusy
  • Rukojeť pro přenášení
  • Ochrana proti krádeži

Příslušenství
Náhradní díly RCX 4

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.