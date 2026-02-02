Robotická sekačka na trávu RCX 6
Díky pohonu všech kol zvládne robotická sekačka RCX 6 náročný terén a zároveň chrání trávník. Bezdrátové a plně automatické sekání umožňují systémy GPS, RTK a kamera s umělou inteligencí.
Robotická sekačka RCX 6 se díky systému GPS, anténě RTK a kameře s umělou inteligencí pohybuje bez ohraničujícího drátu. Přesné určení polohy umožňuje sekání v paralelních trasách a zajišťuje efektivní péči o trávník v co nejkratším čase. Bez námahy lze pečovat až o 3000 metrů čtverečních trávníku. Výšku sekání v rozmezí 2 až 10 cm lze zvolit a nastavit automaticky prostřednictvím aplikace v závislosti na ploše. Základní nastavení lze navíc přečíst a upravit na LCD displeji. Překážky jsou inteligentně rozpoznávány a vyhýbají se jim - vzdálenost závisí na typu překážky. RCX 6 tak může sekat v blízkosti stromů a zároveň dodržovat bezpečnou vzdálenost od zvířat, jako jsou například ježci. Pohon všech kol nejenže zvládá stoupání až do 70 %, ale také zajišťuje, že zatáčky jsou pro trávník obzvláště šetrné. Pracovní plochy se mapují pomocí dálkového ovládání aplikace nebo automaticky pomocí rozpoznávání povrchu pomocí umělé inteligence. Pracovní plochu lze rozdělit do různých zón a opatřit ji také zónami zákazu vjezdu. Prostřednictvím aplikace lze upravit individuální nastavení časového plánu, chování při jízdě a mnoho dalšího.
Charakteristické znaky a výhody
Navigace pomocí GPS a RTK
- Není zapotřebí žádný ohraničující drát, což znamená, že není nutná zdlouhavá instalace ani časově náročné úpravy drátů.
- Díky komunikaci se satelity a anténě RTK lze určit polohu s přesností na centimetry a vymezit tak přesné pracovní oblasti.
- Oblast sekání se mapuje velmi jednoduše pomocí přímého dálkového ovládání robotické sekačky.
Kamera s umělou inteligencí
- 3D stereokamera rozpoznává povrchy, jako je tráva nebo kámen, a může tak nezávisle mapovat sekanou plochu.
- Kamera s umělou inteligencí inteligentně rozpoznává objekty a v závislosti na překážce přizpůsobuje chování při jízdě. Robotická sekačka se přibližuje ke stromům a keřům, ale udržuje si velký odstup od živých tvorů.
- Pokud je signál GPS slabý, pomáhá kamera s navigací, aby robotická sekačka jela efektivně a bezpečně.
Sekání na paralelní trase
- Robotická sekačka seká v paralelních trasách pro dosažení maximální účinnosti. Vzdálenost mezi stopami lze přizpůsobit.
- Pokud se chcete vyhnout vyjetým kolejím, může robotická sekačka také po každém sekání změnit směr nebo zvolit vlastní úhel sekání.
Pohon všech kol
- Robotická sekačka se třemi poháněnými koly dokáže vyjet a posekat trávu ve sklonu až 70 %.
- Na nerovném povrchu se robotická sekačka dokáže sama vyprostit z obtížných situací.
- Může se pohybovat i přes vyšší prahy, např. pro přejíždění mezi dvěma oblastmi s různou výškou.
Šetrné otáčení
- Souhra kol s 360° flexibilním zadním kolem umožňuje robotické sekačce plynulé a šetrné otáčení, které chrání trávník.
Automatické nastavení výšky sekání
- Výšku sekání lze zvolit v širokém rozmezí od 2 do 10 cm.
- Výška sekání se nastavuje elektronicky v aplikaci.
- Pro každou zónu sekání lze zvolit jinou výšku sečení, kterou pak robotická sekačka samostatně upravuje.
Dvojité sekací ústrojí
- Díky dvěma nožovým kotoučům má robotická sekačka velký záběr 35 cm pro rychlejší a efektivnější sekání.
Dešťový senzor
- Robotická sekačka pomocí senzoru detekuje déšť a poté se vrátí do nabíjecí stanice, dokud trávník opět nevyschne.
- Nastavení lze přizpůsobit, pokud je vyžadován provoz v dešti nebo jiné časové přestávky.
LCD display
- Velký LCD displej umožňuje kdykoli zjistit stav robotické sekačky.
- Základní nastavení lze provést na displeji samotného zařízení.
Automatické plánování s více zónami
- Robotická sekačka vytvoří v závislosti na oblasti a stavu trávníku individuální plán, který pak RCX 6 pravidelně provádí.
- Lze vytvořit různé zóny, mezi kterými může robotická sekačka nezávisle a selektivně pracovat.
- Časový rozvrh lze přizpůsobit, např. tak, abyste se vyhnuli vjezdu do určité sekací zóny v určitou denní dobu.
Specifikace
Technické údaje
|Plošný výkon (m²)
|3000
|Typ sekačky
|Volně se otáčející čepele
|Počet nožů
|6
|Pracovní šířka (cm)
|35
|Žací výška (cm)
|2 / 10
|Stoupavost (%)
|max. 70
|Aplikace sekání
|Mulčování
|Navigační technologie
|GPS / RTK / Kamera s umělou inteligencí
|Typ kamery
|3D stereo
|Definice plochy pro sekání
|Lokalizace pomocí GPS / Detekce trávy
|Nejužší šířka koridoru (cm)
|80
|Počet zón sekání (Kusy)
|max. 10
|Čas nabíjení baterie (min)
|35
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí baterie (V)
|18
|Kapacita baterie (Ah)
|5
|Nabíjecí proud (A)
|5
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|60
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|868 x 535 x 297
|Rozměry robota (D x Š x V) (mm)
|735 x 510 x 270
|Hmotnost robota (kg)
|14,4
|Doba sekání na jedno nabití baterie (min)
|75
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|14,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|29,8
Obsah balení
- Nabíjecí stanice
- Anténa RTK
- Zemní kolíky pro upevnění nabíjecí stanice: 8 Kusy
- Zemnicí kolíky pro upevnění antény RTK: 4 Kusy
- Šrouby pro instalaci antény RTK: 4 Kusy
- Sekací nože a šrouby: 18 Kusy
Vybavení
- Navigační systém: Systematické pruhy
- Zóny zákazu vstupu
- Funkce řezání okrajů
- Senzorová technologie: Optický sensor/ Dešťový senzor/ Snímač výšky/ snímač náklonu/ Snímač nárazu
- LoRa®
- Provoz pomocí aplikace
- Připojení přes WLAN
- Připojení přes Bluetooth
- inteligentní služby/funkce v aplikaci
- Zámek pomocí kódu PIN
- Aktualizace firmwaru OTA
- Plovoucí řezná deska
- Pohon všech kol
- Displej
- zpoždění kvůli dešti
- Počet kol: 3 Kusy
- Světlomet
- Rukojeť pro přenášení
- Ochrana proti krádeži
Videa
Oblasti použití
- Trávníky všech typů s výškou trávy do 10 cm a sklonem až 70 %.
Příslušenství
Náhradní díly RCX 6
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
