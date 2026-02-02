STRUNOVÁ SEKAČKA LTR 18-25 BATTERY
AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 25 = průměr záběru struny 25 cm) padne ergonomicky do ruky, je extrémně lehká a vyznačuje se jednoduchým ovládáním. Baterie není součástí dodávky.
Odhadovaný výkon u okraje trávníku:
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 300 m
- Baterie 18 V / 5 Ah – 600 m
AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery pracuje spolehlivě a tiše. Mimořádně praktická je kroucená žací struna, která nejenže zabezpečuje přesné sekání, ale také se bez problémů dostane do všech rohů a úzkých míst na zahradě. U této strunovky se nemusíte o nic starat – ideální délka struny se nastavuje automaticky. Kromě toho funkce sekání okrajů zabezpečuje čisté okraje trávníku podél cest a teras. AKU strunovka je neuvěřitelně lehká a díky druhé rukojeti padne ergonomicky do ruky. Nabíječka a baterie nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Účinný sekací systém
Sekání okrajů
Lehká váha
Automatické prodloužení struny
Ergonomická rukojeť
Praktický ochranný kryt
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
Volitelné použití sekacích nožů
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Průměr záběru struny (cm)
|25
|Sekací nástroj
|Hlava
|Posun struny
|automatický
|Geometrie struny
|kroucená
|Průměr (mm)
|1,6
|Regulace rychlosti
|ne
|Rychlost (rpm)
|9500
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Okraj trávníku
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
Vybavení
- Cívka se strunou
- Další rukojeť
- Otočná sekací hlava
Videa
Oblasti použití
- Trávník
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 18-25 Battery
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
