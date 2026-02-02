STRUNOVÁ SEKAČKA LTR 18-25 BATTERY

AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 25 = průměr záběru struny 25 cm) padne ergonomicky do ruky, je extrémně lehká a vyznačuje se jednoduchým ovládáním. Baterie není součástí dodávky.

Odhadovaný výkon u okraje trávníku:

AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery pracuje spolehlivě a tiše. Mimořádně praktická je kroucená žací struna, která nejenže zabezpečuje přesné sekání, ale také se bez problémů dostane do všech rohů a úzkých míst na zahradě. U této strunovky se nemusíte o nic starat – ideální délka struny se nastavuje automaticky. Kromě toho funkce sekání okrajů zabezpečuje čisté okraje trávníku podél cest a teras. AKU strunovka je neuvěřitelně lehká a díky druhé rukojeti padne ergonomicky do ruky. Nabíječka a baterie nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery: Účinný sekací systém
Účinný sekací systém
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery: Sekání okrajů
Sekání okrajů
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery: Lehká váha
Lehká váha
Automatické prodloužení struny
Ergonomická rukojeť
Praktický ochranný kryt
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
Volitelné použití sekacích nožů
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Průměr záběru struny (cm) 25
Sekací nástroj Hlava
Posun struny automatický
Geometrie struny kroucená
Průměr (mm) 1,6
Regulace rychlosti ne
Rychlost (rpm) 9500
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1184 x 296 x 386

* Okraj trávníku

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vybavení

  • Cívka se strunou
  • Další rukojeť
  • Otočná sekací hlava

Videa

Oblasti použití
  • Trávník
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 18-25 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

