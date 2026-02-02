STRUNOVÁ SEKAČKA LTR 18-30 BATTERY
AKU strunová sekačka LTR 18-30 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 30 = průměr záběru struny 30 cm) je multitalent pro čisté okraje trávníku, ergonomickou práci a pohodlné sekání v rozích. Baterie není součástí balení.
Odhadovaný výkon u okraje trávníku:
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 350 m
- Baterie 18 V / 5 Ah – 700 m
AKU strunová sekačka LTR 18-30 Battery umožňuje díky kroucené žací struně přesné sekání a bez problémů se dostane do všech rohů i úzkých míst na zahradě. Díky funkci sekání okrajů zabezpečuje strunovka čistý okraj trávníku i podél cest a teras. Přitom je neustále zaručená perfektní délka struny - nastavuje se automaticky. Pro sekání trávy pod nízkými překážkami lze rychle a jednoduše nastavit úhel sklonu. Výklopný oblouk strunové sekačky pro ochranu rostlin zabraňuje neúmyslnému poškození květin a stromů. A teleskopická násada s výškově nastavitelnou druhou rukojetí umožňují ergonomickou práci bez námahy ve vzpřímené poloze. Baterie ani nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Účinný sekací systémSekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě. Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.
Sekání okrajůOtočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.
Úhlově nastavitelná sekací hlavaErgonomické sekání i pod nízkými překážkami, jako jsou zahradní lavičky.
Odklápěcí oblouk na ochranu rostlin
- Chrání rostliny před poškozením při sekání podél květinových záhonů a stromů.
Teleskopická násada
- Možnost přizpůsobení podle tělesné výšky. Pro vzpřímený pracovní postoj šetrný k zádům.
Ergonomická rukojeť
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení a příjemný pocit při práci.
- Možnost nastavení výšky druhé rukojeti. Pro ergonomický pracovní postoj.
Automatické prodloužení struny
- Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.
Praktický ochranný kryt
- Ochranný kryt chrání uživatele před odlétávajícím posekaným porostem.
- Praktické odložení při přerušení práce díky přídavným opěrným bodům.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Volitelné použití sekacích nožů
- Ideální pro mimořádně náročné práce, jako je odstraňování divokých porostů.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Průměr záběru struny (cm)
|30
|Sekací nástroj
|Hlava
|Posun struny
|automatický
|Geometrie struny
|kroucená
|Průměr (mm)
|1,6
|Regulace rychlosti
|ne
|Rychlost (rpm)
|7800
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Okraj trávníku
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
Vybavení
- Cívka se strunou
- Oblouk na ochranu rostlin
- Nastavení úhlu sklonu
- Další rukojeť
- Otočná sekací hlava
Oblasti použití
- Trávník
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 18-30 Battery
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
