AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ
Zavlažovací automaty – samoobsluha pro vaše květiny. Ani o dovolené si o vaši zahrádku nemusíte dělat starosti. Zavlažovací systémy Kärcher řídí zavlažování přesně podle plánu, který mu nastavíte. Díky automatickému zavlažování už nikdy nebudou květiny, stromy, ani další plodiny o žízni.
Automatické zavlažování Kärcher produkty:
Výhody a využití automatického zavlažování
Časovač vody WT 5
SensoTimer ST 6 eco!ogic
SensoTimer ST 6 eco!ogic - Inteligentní zavlažovací systém
Zavlažovací počítač SensoTimer ST 6 eco!ogic je založen na požadavcích rostlin na vodu a zalévá s ohledem na vlhkost snímanou rádiovým senzorem.
Senzor Kärcher SensoTimer ST 6 eco!ogic spouští a zastavuje zavlažování plně automaticky. V porovnání s ručním zavlažováním vám ušetří spousty času, který můžete věnovat jiným aktivitám.
Další výhodou je, že využívá přesně určený objem vody. Senzor měří vlhkost půdy a aktivuje zavlažování, jakmile klesne pod nastavenou úroveň vlhkosti. Voda je tak používána pouze v případě, je-li to nezbytné. Díky tomu je ekonomický a šetrný k životnímu prostředí.
> SensoTimer ST 6 eco!ogic s jedním senzorem
Zalévání řízené vlhkostí půdy
Efektivní, úsporné a ekologické zalévání rostlin.
Odnímatelný displej
Pohodlné programování.
5 stupňů úrovně vlhkosti
Možnost nastavení stupňů úrovně vlhkosti dle potřeb.
Možnost manuálního režimu
Manuální zavlažování nebo přerušení na 24 hod.
Smysl pro ekologii
Inteligentní a efektivní technologie Kärcher, stejně jako produkty, zajišťují odpovědné využívání přírodních zdrojů.
Veškerý sortiment s označením eco!ogic mají významný dopad na ekologickou odpovědnost. U zavlažovacích systému to je především snížení spotřeby vody, využívání alternativních zdrojů, snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu a systém řízení zavlažování s maximální účinností pro vaši zahrádku.
Legenda:
- Využití alternativních vodních zdrojů > Čerpadla
- Řízení množství vody.
- Dodávka požadovaného množství vody.
- Distribuce bez plýtvání vodou.
