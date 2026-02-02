Zavlažovací automat WT 5
Zavlažovací automat WT 5 zcela sám spouští a zastavuje zavlažování zahrady. Doba zavlažování může být individálně a přesně naprogramována.
Zavlažovací automat WT 5 nabízí 4 módy: automatické zavlažování, ruční zavlažování, odpočítávané zavlažování a funkci 24 hod. pauzy. Při automatickém zavlažování zavlažuje WT 5 zcela dle přání v naprogramovaných časech a se stanovenou délkou zavlažování. Zavlažovací program může být aktivován na každý den v týdnu a nabízí max. dva cykly denně (ráno a/nebo večer). Maximální doba zavlažování: 120 min. Manuální zavlažovací funkce může být aktivována kdykoli. Při odpočítávané funkci zavlažuje WT 5 po definovanou dobu a automaticky ukončí zavlažování po jejím uplynutí. Funkce 24 - hodinové přestávky ohraničuje uživateli přerušení automatického zavlažovacího programu až na 24 hod. Přerušení může být před uplynutím doby vždy deaktivováno. Kohoutová přípojka a předřadný filtr jsou obsaženy v objemu dodávky. Nutné dokoupit 9 V baterie.
Charakteristické znaky a výhody
Výběr pracovních dnů a přesná regulace času a trvání každého zavlažovacího cyklu (max 2 za den)Přesné zalévání - ideální pro regiony s omezeními zalévání
Odnímatelný displejSnadné a pohodlné programování s dobrým celkovým výhledem na kompletní zavlažovací systém
Indikace stavu baterie a funkce ukládání pro výměnu bateriePo výměně baterie je zachována kontrola funkčnosti a programování
Automatické zapnutí a vypnutí
- Pohodlné a pravidelné zavlažování
Možnost manuálního zavlažování
- Krátkodobý odběr vody.
Odpočítávací funkce pro zalévání
- Jednorázově flexibilní zavlažování s automatickým vypínáním.
Pauza pro zalévání
- Přerušení zavlažování na 24 h (např. pro nepřetržité zahradní párty)-
Bezpečností funkce: když je baterie vybitá,ventil a průtok vody se zastaví
- Bezstarostné používání časovače vody, poku není k dispozici
Volně otočný přívod vody
- Jednoduchá instalace na kohoutek
Max. doba zavlažování: 120 min
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|G3/4 + G1
|Max. tlak (bar)
|10
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|112 x 125 x 129
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Obsah balení
- Baterie součástí dodávky: ne
Vybavení
- Programovatelný vývod vody: 1 Kusy
- Baterie potřebné
- Počet baterií: 1 x 9 V Blok
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
