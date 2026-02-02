Zavlažovací hodiny WT 2

Trojcestný rozdělovač včetně zavlažovacích hodin. Zavlažování se automaticky zastaví po uplynutí zvolené doby (max. 120 min.) S G1-kohoutovou přípojkou a G3/4-redukčním kusem.

Zařízení Kärcher WT 2 je trojcestný rozdělovač a zavlažovací hodiny v jednom. Je vybaven dvěma kohoutovými přípojkami s nezávislými plynulými regulátory a vyznačuje se optimalizovaným průtokem vody. Do třetí kohoutové přípojky jsou integrovány zavlažovací hodiny. Dobu zavlažování lze plynule nastavit až na 120 min. Po uplynutí nastaveného času se zavlažování automaticky zastaví. Zavlažovací hodiny Kärcher WT 2 s kohoutovou přípojkou G1 a redukčním kusem G3/4 jsou univerzálně použitelné ve spojení se všemi dostupnými zahradními hadicemi a přesvědčí Vás robustní kvalitou a ergonomickým designem pro snadnou manipulaci. Převlečná matice s robustním vnitřním závitem zajistí jednoduché upevnění na vodovodní kohoutek. Kompatibilní s většinou připojovacích zacvakávacích systémů.

Charakteristické znaky a výhody
Zavlažovací hodiny WT 2: 2 nezávislé, regulovatelné přípojky vody a 1 výstup se zavlažovacími hodinami
2 nezávislé, regulovatelné přípojky vody a 1 výstup se zavlažovacími hodinami
Ideální k připojení tří hadic na jeden vodovodní kohoutek se závitem G3/4
Zavlažovací hodiny WT 2: Převlečná matice
Převlečná matice
Jednoduché upevnění na vodovodní kohoutek
Zavlažovací hodiny WT 2: Plastový závit
Plastový závit
Velmi robustní.
Přípojka na vodovodní kohoutek včetně předsazeného filtru
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 92 x 225 x 200

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
Příslušenství
