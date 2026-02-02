Zavlažovací tryska s regulací

Zavlažovací tryska - snadná práce i přizpůsobení. S regulačním postřikovačem s regulací průtoku vody jen jednou rukou. 2 nastavitelné obrysy postřiku.

Tato zavlažovací tryska disponuje regulačním ventilem, který můžete pohodlně ovládat jednou rukou a na kterém můžete snadno palcem přizpůsobit průtok vody. Na zahradním postřikovači můžete také dle potřeby plynule nastavit 2 obrysy postřiku: bodový a kuželový paprsek. Nejen že tak snadno zavlažíte květinové a rostlinové záhony, ale můžete tak odstranit i hrubou nečistotu z teras nebo zahradního nábytku. Proto se regulační zavlažovací tryska výtečně hodí jak pro zavlažovací, tak i pro čisticí úkoly. Průtok vody jednoduše uzavřete na regulačním ventilu. Zahradní postřikovače od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy snadno je připojíte k zahradní hadici.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický regulační ventil
  • Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
  • Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Samovyprazdňování
  • Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 210 x 42 x 79

Vybavení

  • Počet postřikovacích obrazců: 2
  • Nastavitelné množství vody
  • Funkce samostatného vyprazdňování
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
Zavlažovací tryska s regulací
Zavlažovací tryska s regulací

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Zalévání rostlin
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
  • Pro čištění lehce znečištěných ploch
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací tryska s regulací

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

