Multifunkční plošný zavlažovač MS 100

Multifunkční plošný zavlažovač MS 100 k zavlažování malých ploch a zahrad. 6 různých tvarů trysek umožňuje různé způsoby zavlažování. Maximální plocha kropení je 78 m2.

Multifunkční plošný rozstřikovač MS 100 je vhodný pro zavlažování malých ploch a zahrad. 6 různých tvarů trysek umožňuje různé způsoby zavlažování. Maximální plocha kropení je 78 m2. Rozstřikovač lze snadno připojit k zahradní hadici a je kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
Různé formy zavlažování díky 6 různým tvarům trysek
  • Pro zavlažování dle potřeby
Smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti
  • Pro snadné skladování/zavěšení.
Specifikace

Technické údaje

Průtok vody 21 l/min
Průměr pokropení (2 bar) ≤ 8,4 m
Průměr pokropení (4 bar) ≤ 10 m
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 208 x 199 x 71
Multifunkční plošný zavlažovač MS 100
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Trávník
  • Malé plochy
Příslušenství
