Multifunkční plošný zavlažovač MS 100
Multifunkční plošný zavlažovač MS 100 k zavlažování malých ploch a zahrad. 6 různých tvarů trysek umožňuje různé způsoby zavlažování. Maximální plocha kropení je 78 m2.
Multifunkční plošný rozstřikovač MS 100 je vhodný pro zavlažování malých ploch a zahrad. 6 různých tvarů trysek umožňuje různé způsoby zavlažování. Maximální plocha kropení je 78 m2. Rozstřikovač lze snadno připojit k zahradní hadici a je kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
Různé formy zavlažování díky 6 různým tvarům trysek
- Pro zavlažování dle potřeby
Smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti
- Pro snadné skladování/zavěšení.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok vody
|21 l/min
|Průměr pokropení (2 bar)
|≤ 8,4 m
|Průměr pokropení (4 bar)
|≤ 10 m
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|208 x 199 x 71
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Trávník
- Malé plochy
Příslušenství
