ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČE
Rozmanitý výběr rozprašovacích zavlažovačů nabízí optimální řešení pro každou zahradu – ať velkou nebo malou, rovnou nebo ve svahu. S jedinečnou ochranou proti rozstřiku řady obdélníkových zavlažovačů je jejich umístění a nastavení ještě jednodušší. Všechny modely je možné bez námahy připojit na zahradní hadici a jsou i kompatibilní se všemi běžnými západkovými systémy.
Výhody obdélníkových zavlažovačů
Technika, která tryská nápady
S jedinečnou ochranou proti rozstřiku řady obdélníkových zavlažovačů je jejich instalace ještě snazší. Nepříjemné běhání sem a tam mezi vodovodním kohoutkem a zavlažovačem odpadá.
Snadno naleznete správnou polohu pro váš zavlažovač – aniž byste se přitom namočili! Všechny modely lze bez problémů připojit na zahradní hadici a tím jsou kompatibilní se všemi dostupnými západkovými systémy.
Obdélníkový zavlažovač
Plynule nastavitelná zavlažovaná plocha – max. do 320 m².
Hezky v suchu
Zavlažovanou plochu a množství vody lze pohodlně nastavit hezky v suchu.
Komfortní nastavení
Ochrana proti rozstřiku chrání uživatele při nastavení zavlažovače.
Variabilní šířka kropení
Vypnutím trysek lze regulovat šířku kropení.
Zavlažovače dle plochy
1. Obdélníkové zavlažovače
Obdélníkový zavlažovač OS 3.220
Plynulé nastavení dosahu
Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S
S nastavitelným průtokem vody.
Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV
S regulací šířky kropení, nastavitelným průtokem vody a ochranou proti postříkání.
2. Kruhové zavlažovače
Kruhový zavlažovač RS 120/2
S nastavitelným úhlem postřiku.
Kruhový zavlažovač RS 130/3
Kovová ramena.
Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike
Robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad.
Impulsní, kruhový, sektorový zavlažovač PS 300
Nastavitelný úhel kropení, robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad.
3. Plošné (obdélníkové i kruhové) zavlažovače
Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario
Robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad, doplňkový adaptér k zavlažování obdélníkových ploch.
Multifunkční plošný postřikovač MS 100
Různé formy zavlažování díky 6 různým tvarům trysek, smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti.
