Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario k zavlažování malých ploch a zahrad je vybaven robustním hrotem pro nerovné nebo strmé terény. Maximální plocha kropení je 64 m2.

Zahradní rozprašovač CS 90 Vario, který je vhodný k zavlažování malých ploch a zahrad, je vybaven robustním hrotem, ideálním pro nerovné nebo strmé terény. Maximální plocha kropení je 64 m2. Doplňkový adaptér umožňuje zavlažování pravoúhlých ploch. Zavlažovač lze snadno připojit k zahradní hadici a je kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
Robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad
  • Garantuje stabilnost a robustnost
Doplňkový adaptér
  • K zavlažování obdélníkových ploch (CS 90 Vario)
Specifikace

Technické údaje

Průtok vody 21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
Průměr pokropení (2 bar) 9 m
Průměr pokropení (4 bar) 9 m
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 113 x 117 x 135
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Trávník
  • Malé plochy
Příslušenství
