Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S
Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S pro zavlažování středně velkých a velkých ploch a zahrad. S nastavitelným průtokem vody (0-maximum). Maximální plocha kropení je 320 m².
Obdélníkový rozstřikovač OS 5.320 S je vhodný pro zavlažování středně velkých a velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení tímto zavlažovačem je 320 m2. Průtok vody lze nastavit dle potřeby od 0 do maxima. Nové obdélníkové zahradní rozstřikovače od Kärcheru poskytují nyní ještě vyšší obslužný komfort pro uživatele. Jsou vybaveny integrovanou ochranou proti postříkání SplashGuard a samozřejmě osvědčeným zacvakávacím systémem, který usnadňuje připojení k zahradní hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Plynulé nastavení dosahu
- Pro cílené zavlažování
Smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti
- Pro snadné skladování/zavěšení.
Regulace šířky kropení
- Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování
Ochrana proti postříkání
- Komfortní nastavení
Specifikace
Technické údaje
|Šířka rozstřiku (2 bar) (m)
|12
|Šířka rozstřiku (4 bar) (m)
|16
|Pokrytí plochy (2 bar) (m)
|5 - 16
|Pokrytí plochy (4 bar) (m)
|6 - 20
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|546 x 160 x 88
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Trávník
- Střední až velké plochy
Příslušenství
Náhradní díly Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.