Filtr HEPA 12

Vysoce výkonný HEPA 12 (EN1822:1998) filtr zadrží pyly, spóry plísní, bakterie a výkaly roztočů. Zadrží 99,9 % všech částeček nad 0,3 µm.

Pomoc pro alergiky a ideální pro všechny, kteří milují čistý vzduch: HEPA 12 (EN1822:1998) - výkonný filtr spolehlivě zadržuje pyl, výtrusy hub a plísní, bakterie a výměšky roztočů. Výkonný filtr zaručuje spolehlivou filtraci alergenů a prachu a tím dokonalou čistotu. Výstupní vzduch je čistší než vzduch v místnosti. Dojde k zadržení 99,9 % všech částeček nad 0,3 µ způsobujících alergie. Ideální řešení pro lidi s mimořádně vysokými požadavky na hygienu.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce efektivní
  • Filtrace pylu a bakterií
  • Spolehlivá filtrace alergenů a prachu
Ideální pro alergiky
  • Zachycení 99,9% částit vyvolávajících alergii
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 158 x 105 x 22
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