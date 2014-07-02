Filtr HEPA 12
Vysoce výkonný HEPA 12 (EN1822:1998) filtr zadrží pyly, spóry plísní, bakterie a výkaly roztočů. Zadrží 99,9 % všech částeček nad 0,3 µm.
Pomoc pro alergiky a ideální pro všechny, kteří milují čistý vzduch: HEPA 12 (EN1822:1998) - výkonný filtr spolehlivě zadržuje pyl, výtrusy hub a plísní, bakterie a výměšky roztočů. Výkonný filtr zaručuje spolehlivou filtraci alergenů a prachu a tím dokonalou čistotu. Výstupní vzduch je čistší než vzduch v místnosti. Dojde k zadržení 99,9 % všech částeček nad 0,3 µ způsobujících alergie. Ideální řešení pro lidi s mimořádně vysokými požadavky na hygienu.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce efektivní
- Filtrace pylu a bakterií
- Spolehlivá filtrace alergenů a prachu
Ideální pro alergiky
- Zachycení 99,9% částit vyvolávajících alergii
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|158 x 105 x 22