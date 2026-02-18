Filtr odpadního vzduchu
Filtr odpadního vzduchu pro vysavač na popel a suché nečistoty AD 4 Premium – pro čistý vzduch.
Snadno vyměnitelný polyesterový filtr odpadního vzduchu je ideálním příslušenstvím pro vysavač na popel a suché nečistoty AD 4 Premium. Stará se o čistý odpadní vzduch). Součástí dodávky jsou 2 filtry odpadního vzduchu. Pro optimální filtraci doporučujeme 1x ročně výměnu filtru odpadního vzduchu.
Charakteristické znaky a výhody
Snadná výměna
Z polyesteru
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|bílý
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|169 x 82 x 2
Oblasti použití
- Pro čistý odpadní vzduch