HEPA 13 hygienický filtr VC 2

Hygienický filtr HEPA 13 (EN 1822: 1998) pro vysavač Kärcher VC 2 zadrží spolehlivě nejjemnější nečistoty jako například pyly a částečky vyvolávající alergie. Ideální pro alergiky.

Dobrá zpráva pro alergiky nebo astmatiky: Hygienický filtr HEPA 13 (EN 1822:1998) se postará o to, aby byl vzduch vypouštěný z vysavače čistší než okolní vzduch. Spolehlivě zadrží i nejjemnější nečistoty jako například pyly a částečky vyvolávající alergie.

Charakteristické znaky a výhody
Vymyvatelný
Vysoce efektivní
Ideální pro alergiky
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva stříbrný
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 156 x 109 x 25
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Suché nečistoty