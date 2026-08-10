HEPA 13 hygienický filtr VC 2
Hygienický filtr HEPA 13 (EN 1822: 1998) pro vysavač Kärcher VC 2 zadrží spolehlivě nejjemnější nečistoty jako například pyly a částečky vyvolávající alergie. Ideální pro alergiky.
Dobrá zpráva pro alergiky nebo astmatiky: Hygienický filtr HEPA 13 (EN 1822:1998) se postará o to, aby byl vzduch vypouštěný z vysavače čistší než okolní vzduch. Spolehlivě zadrží i nejjemnější nečistoty jako například pyly a částečky vyvolávající alergie.
Charakteristické znaky a výhody
Vymyvatelný
Vysoce efektivní
Ideální pro alergiky
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|156 x 109 x 25
Oblasti použití
- Suché nečistoty