HEPA 13 hygienický filtr VC 3

Hygienický filtr HEPA 13 pro vysavač VC 3 účinně zachytí polétavý prach, pyly i alergeny a jednoduše se vymývá. Ideální volba pro alergiky.

Hygienický filtr HEPA 13 (EN 1822:1998) pro vysavač VC 3 s vícestupňovou filtrační technologií vyfukuje dokonale čistý vzduch bez zápachu, alergenů, prachu či pylu. Naprosto nepostradatelný v domácnostech s alergiky. Výhodou je snadná údržba a maximální efektivita. Vyfukovaný vzduch je čistější než okolní vzduch v místnosti.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce efektivní
Ideální pro alergiky
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 125 x 125 x 29
  • Suché nečistoty