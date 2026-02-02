HEPA 13 hygienický filtr VC 3
Hygienický filtr HEPA 13 pro vysavač VC 3 účinně zachytí polétavý prach, pyly i alergeny a jednoduše se vymývá. Ideální volba pro alergiky.
Hygienický filtr HEPA 13 (EN 1822:1998) pro vysavač VC 3 s vícestupňovou filtrační technologií vyfukuje dokonale čistý vzduch bez zápachu, alergenů, prachu či pylu. Naprosto nepostradatelný v domácnostech s alergiky. Výhodou je snadná údržba a maximální efektivita. Vyfukovaný vzduch je čistější než okolní vzduch v místnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce efektivní
Ideální pro alergiky
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|125 x 125 x 29
Oblasti použití
- Suché nečistoty