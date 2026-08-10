Malá odsávací hubice, 170 mm (žlutá) pro WV 6
Ideální pro čištění oken s příčlemi o šířce 170 mm: úzká odsávací hubice určená pro čistič oken WV 6. Vhodná pro menší okna.
Když je běžná odsávací hubice příliš velká, pomůže vám tato menší hubice určená pro čistič oken WV 6. Díky její šířce 170 mm je ideální pro spolehlivé čištění oken s příčlemi nebo jiných menších oken bez větší námahy.
Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá silikonová čepel
- Dlouhá silikonová čepel děla Window Vac ještě flexibilnější a umožnuje stírat okna až k podlaze najednou
Úzký tvar
- Vhodné pro malé povrchy
Snadná výměna
- Sací trysky lze snadno vyměnit
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|172 x 98 x 41
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Oblasti použití
- Dělená okna
- Hladké povrchy
- Zrcadla
- Obkladačky