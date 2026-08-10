Nabíječka pro WV 6 & WV 7
Omezuje dobu zastavení na minimum: náhradní rychlonabíječka pro akumulátorové vysavače na okna WV 6 a WV 7 zajišťuje, že čištění oken může pokračovat s minimálním přerušením.
S náhradní rychlonabíječkou lze akumulátorové vysavače na okna Kärcher WV 6 a WV 7 nabít okamžitě.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro WV 6 a WV 7
- Rychlonabíječka je náhradním dílem pro WV 6
Rychlé nabíjení baterie
- Stroj je rychle připraven pro opětovné použití
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|29 x 122 x 114