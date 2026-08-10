Nabíječka pro WV 6 & WV 7

Omezuje dobu zastavení na minimum: náhradní rychlonabíječka pro akumulátorové vysavače na okna WV 6 a WV 7 zajišťuje, že čištění oken může pokračovat s minimálním přerušením.

S náhradní rychlonabíječkou lze akumulátorové vysavače na okna Kärcher WV 6 a WV 7 nabít okamžitě.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro WV 6 a WV 7
  • Rychlonabíječka je náhradním dílem pro WV 6
Rychlé nabíjení baterie
  • Stroj je rychle připraven pro opětovné použití
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 29 x 122 x 114
Kompatibilní přístroje
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