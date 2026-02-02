Nástavec na čištění fasády a skla␍
Optimální čištění fasád a skleněných povrch§ pod vysokým tlakem pomocí čisticího nástavce na fasádu a sklo. Obzvláště efektivní v kombinaci s teleskopickým nástavcem TLA 4
Rovnoměrné a vysoce účinné čištění. V závislosti na aplikaci lze vyměnitelný rám snadno a rychle vyměnit. Rám se štětinami pro čištění fasád a stěn chrání uživatele před stříkající vodou a lze jej také jemně pohybovat po povrchu. Pro čištění skleněných povrchů, jako jsou zimní zahrady, je rám s podložkou z mikrovlákna, který je připevněn suchým zipem, perfektní. Abrazivní vlákna podporují odstraňování nečistot a zaručují jemné čištění povrchů.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnný rámJednoduchá výměna bez použití nástroje na tvrdé nebo citlivé (skleněné) povrchy.
Čtyři vysokotlaké tryskyEfektivní odstranění odolných nečistot a vysoký plošný výkon.
Závěs mezi krytem a rámemUpevnění je přizpůsobeno povrchu, což vždy umožňuje dobrý kontaktní povrch.
Odnímatelná, omyvatelná podložka z mikrovlákna
- Mikrovláknovou podložku lze prát při 60 ° C.
Specifikace
Technické údaje
|Vláknový kompozitní textil
|70 % polyester; 30 % polyamid
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|194 x 338 x 160
Videa
Oblasti použití
- Fasáda
- Zimní zahrady
- Čelní skla
Náhradní díly Nástavec na čištění fasády a skla␍
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.