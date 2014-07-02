Potah na žehlicí prkno
S paropropustným potahem na žehlicí prkno AB 1000 jde žehlení téměř samo. Prádlo je během pár tahů perfektně hladké a bez vyžehlených záhybů.
Komfortní potah na žehlicí prkno AB 1000 významně zdokonalí vaše žehlení. Je vyrobeno z bavlny a molitanu, což umožňuje snadnější propustnost páry hluboko do prádla. Výsledkem je mnohem snadnější žehlení bez nedokonalostí v podobě přežehlených skladů. Maximálního efektu dosáhnete v kombinaci s parními žehličkami Kärcher.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní materiál
- Prádlo bude vyžehlené bez záhybů
- Optimální propustnost páry a vzduchu
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1200 x 380 x 5