Potah na žehlicí prkno

S paropropustným potahem na žehlicí prkno AB 1000 jde žehlení téměř samo. Prádlo je během pár tahů perfektně hladké a bez vyžehlených záhybů.

Komfortní potah na žehlicí prkno AB 1000 významně zdokonalí vaše žehlení. Je vyrobeno z bavlny a molitanu, což umožňuje snadnější propustnost páry hluboko do prádla. Výsledkem je mnohem snadnější žehlení bez nedokonalostí v podobě přežehlených skladů. Maximálního efektu dosáhnete v kombinaci s parními žehličkami Kärcher.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní materiál
  • Prádlo bude vyžehlené bez záhybů
  • Optimální propustnost páry a vzduchu
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1200 x 380 x 5