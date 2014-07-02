Sada kulatých kartáčů (4-dílná)
4 různé barvy pro různá použití (4-dílná)
Praktická sada kulatých kartáčů ve čtyřech různých barvách pro rozmanitá použití. Díky různým barvám lze čisticí kartáče jasně a výrazně rozlišovat a používat tak pro různé úkoly. Tak je možné například určit jednu barvu pro používání pro sanitární prostory a jinou pro úkoly čištění v kuchyni. Pružné štětiny parního kartáče tak vyřídí každý úkol spolehlivě a suverénně. Kartáče jsou určené k používání na strojích SV 1902 a SV 1802.
Charakteristické znaky a výhody
4 různé barvy
- Hygienická práce v různých oblastech použití (instalatérské práce, kuchyně, kohoutky atd.)
Vysoká kvalita materiálu štětin
- Snadno odstraňují obtížně odstranitelné nečistoty
- Žádné rychlé opotřebení štětin, dlouhá životnost
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|30 x 30 x 40
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Koupelna
- Armatury
- Čištění kanalizací
- Umyvadla/výlevky
- WC
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Pracovní plochy v kuchyni