Sada kulatých kartáčů (4-dílná)

4 různé barvy pro různá použití (4-dílná)

Praktická sada kulatých kartáčů ve čtyřech různých barvách pro rozmanitá použití. Díky různým barvám lze čisticí kartáče jasně a výrazně rozlišovat a používat tak pro různé úkoly. Tak je možné například určit jednu barvu pro používání pro sanitární prostory a jinou pro úkoly čištění v kuchyni. Pružné štětiny parního kartáče tak vyřídí každý úkol spolehlivě a suverénně. Kartáče jsou určené k používání na strojích SV 1902 a SV 1802.

Charakteristické znaky a výhody
4 různé barvy
  • Hygienická práce v různých oblastech použití (instalatérské práce, kuchyně, kohoutky atd.)
Vysoká kvalita materiálu štětin
  • Snadno odstraňují obtížně odstranitelné nečistoty
  • Žádné rychlé opotřebení štětin, dlouhá životnost
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 30 x 30 x 40
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Koupelna
  • Armatury
  • Čištění kanalizací
  • Umyvadla/výlevky
  • WC
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Pracovní plochy v kuchyni