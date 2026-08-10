Sada láhve s rozprašovačem Extra
Nová sada s láhví s rozprašovačem Extra včetně potahu z mikrovláken s upevněním na suché zipy, širokou a úzkou hubicí, škrabkou na hrubé nečistoty a 20 ml čisticího prostředku na okna.
S novou sadou s láhví s rozprašovačem Premium včetně výškově nastavitelného držáku padu lze optimálně čistit jak široká, tak i úzká okna. Díky páskům na suchý zip se potah z mikrovláken snadno upevní a rychle vymění. Navíc odstraníte škrabkou na nečistoty z okenní tabule i silně ulpívající nečistoty.
Charakteristické znaky a výhody
Úzká a široká hubice
- Pro individuální čištění malých a velkých oken.
Upevnění na suché zipy
- Díky upevnění na suché zipy lze potah z mikrovláken jednoduše a rychle vyměnit.
Škrabka na nečistoty
- Škrabkou na nečistoty lze během chvíle odstranit i silně ulpívající nečistoty.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Vláknový kompozitní textil
|80 % polyester; 15 % polyamid
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|120 x 120 x 250
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Hladké povrchy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Ulpívající nečistoty
Příslušenství
Náhradní díly Sada láhve s rozprašovačem Extra
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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