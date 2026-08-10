Sada láhve s rozprašovačem Extra

Nová sada s láhví s rozprašovačem Extra včetně potahu z mikrovláken s upevněním na suché zipy, širokou a úzkou hubicí, škrabkou na hrubé nečistoty a 20 ml čisticího prostředku na okna.

S novou sadou s láhví s rozprašovačem Premium včetně výškově nastavitelného držáku padu lze optimálně čistit jak široká, tak i úzká okna. Díky páskům na suchý zip se potah z mikrovláken snadno upevní a rychle vymění. Navíc odstraníte škrabkou na nečistoty z okenní tabule i silně ulpívající nečistoty.

Charakteristické znaky a výhody
Úzká a široká hubice
  • Pro individuální čištění malých a velkých oken.
Upevnění na suché zipy
  • Díky upevnění na suché zipy lze potah z mikrovláken jednoduše a rychle vyměnit.
Škrabka na nečistoty
  • Škrabkou na nečistoty lze během chvíle odstranit i silně ulpívající nečistoty.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Vláknový kompozitní textil 80 % polyester; 15 % polyamid
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 120 x 120 x 250
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy
  • Hladké povrchy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Ulpívající nečistoty
Příslušenství
Náhradní díly Sada láhve s rozprašovačem Extra

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.