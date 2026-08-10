Stěrky k WV 1 (2 ks)
K výměně stěrky vysavačů oken WV 1. Pro čistotu beze šmouh na všech hladkých površích - bez zanechávání kapek.
Stěrky akumulátorového vysavače Window Vac lze snadno a rychle vyměnit a zajišťují vždy čistotu všech hladkých povrchů beze šmouh - bez kapání vody.
Charakteristické znaky a výhody
Rychlá výměna stěrky.
- Pro čistotu bez šmouh na hladkém povrchu - bez kapající vody
Měkké silikonové stěrky
- Čištění bez šmouh
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 5 x 45
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Sprchové kouty/vany
- Pracovní plochy v kuchyni
- Kondenzace
- Čištění fotovoltaických systémů