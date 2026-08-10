Stěrky k WV 1 (2 ks)

K výměně stěrky vysavačů oken WV 1. Pro čistotu beze šmouh na všech hladkých površích - bez zanechávání kapek.

Stěrky akumulátorového vysavače Window Vac lze snadno a rychle vyměnit a zajišťují vždy čistotu všech hladkých povrchů beze šmouh - bez kapání vody.

Charakteristické znaky a výhody
Rychlá výměna stěrky.
  • Pro čistotu bez šmouh na hladkém povrchu - bez kapající vody
Měkké silikonové stěrky
  • Čištění bez šmouh
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 5 x 45
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Sprchové kouty/vany
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Kondenzace
  • Čištění fotovoltaických systémů