Teleskopická rukojeť
Pohodlná a praktická: Teleskopickou rukojeť na akumulátorové nůžky na trávu lze nasadit během chvilky - pro snadnou manipulaci a snadné stříhání okrajů trávníku.
Údržba trávníku ještě nikdy nebyla tak snadná: díky flexibilnímu nastavení pracovní výšky v rozmezí 74 až 116 cm můžete zastřihovat okraje trávníku, aniž byste se museli ohýbat. Teleskopická rukojeť je kompatibilní s akumulátorovými nůžkami na trávu GSH 2 Plus a GSH 4-4 Plus.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá instalaceRychlá instalace teleskopické rukojeti s bezdrátovým připojením.
Pohodlný teleskopPlynulé nastavení a přizpůsobení pracovní výšky výšce postavy a požadavkům na práci.
Nastavení úhlu 180°Ještě přesnější sekání okrajů trávníku.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|670 x 78 x 670
Oblasti použití
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.