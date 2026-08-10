Teleskopická rukojeť

Pohodlná a praktická: Teleskopickou rukojeť na akumulátorové nůžky na trávu lze nasadit během chvilky - pro snadnou manipulaci a snadné stříhání okrajů trávníku.

Údržba trávníku ještě nikdy nebyla tak snadná: díky flexibilnímu nastavení pracovní výšky v rozmezí 74 až 116 cm můžete zastřihovat okraje trávníku, aniž byste se museli ohýbat. Teleskopická rukojeť je kompatibilní s akumulátorovými nůžkami na trávu GSH 2 Plus a GSH 4-4 Plus.

Charakteristické znaky a výhody
Teleskopická rukojeť: Jednoduchá instalace
Jednoduchá instalace
Rychlá instalace teleskopické rukojeti s bezdrátovým připojením.
Teleskopická rukojeť: Pohodlný teleskop
Pohodlný teleskop
Plynulé nastavení a přizpůsobení pracovní výšky výšce postavy a požadavkům na práci.
Teleskopická rukojeť: Nastavení úhlu 180°
Nastavení úhlu 180°
Ještě přesnější sekání okrajů trávníku.
Specifikace

Technické údaje

Barva stříbrný
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 670 x 78 x 670
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.