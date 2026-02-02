Vyměnitelný nástavec car & bike pro WB 130

Dokonalé čištění automobilů a motocyklů: Vyměnitelný nástavec z mikrovlákna Car & Bike pro rotační mycí kartáč WB 130.

Inovativní mycí kartáčový nástavec vyrobený z měkkého mikrovlákna je připevněn ke kartáčovému kotouči suchým zipem a lze jej prát samostatně v pračce do 60 °C. Výměnný nástavec Car & Bike pro rotační mycí kartáč WB 130 je vhodný zejména pro šetrné čištění automobilů a motocyklů.

Charakteristické znaky a výhody
Inovativní nástavba z mikrovláken s upevněním suchým zipem
  • Praní v pračce na max. 60 °C.
  • Nástavec je rychle a bez velké námahy opět připraven k použití.
Mimořádně šetrné čištění
  • Ideální pro čištění citlivých povrchů jako je lak.
Volitelné příslušenství
  • Pro všechny hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast.
Specifikace

Technické údaje

Vláknový kompozitní textil 75% polyester, 25% polyamide
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 119 x 119 x 52
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů