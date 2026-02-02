Vyměnitelný nástavec car & bike pro WB 130
Dokonalé čištění automobilů a motocyklů: Vyměnitelný nástavec z mikrovlákna Car & Bike pro rotační mycí kartáč WB 130.
Inovativní mycí kartáčový nástavec vyrobený z měkkého mikrovlákna je připevněn ke kartáčovému kotouči suchým zipem a lze jej prát samostatně v pračce do 60 °C. Výměnný nástavec Car & Bike pro rotační mycí kartáč WB 130 je vhodný zejména pro šetrné čištění automobilů a motocyklů.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní nástavba z mikrovláken s upevněním suchým zipem
- Praní v pračce na max. 60 °C.
- Nástavec je rychle a bez velké námahy opět připraven k použití.
Mimořádně šetrné čištění
- Ideální pro čištění citlivých povrchů jako je lak.
Volitelné příslušenství
- Pro všechny hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast.
Specifikace
Technické údaje
|Vláknový kompozitní textil
|75% polyester, 25% polyamide
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|119 x 119 x 52
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů