Rotační kartáč WB 130 car & bike

Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů.

Rotační mycí kartáč WB 130 Car & Bike od Kärcher je díky svému měkkému mikrovláknu zvláště vhodný pro čištění automobilů a motocyklů a díky průhlednému krytu poskytuje působivé výsledky čištění. Výkonná rotace zaručuje efektivní a důkladné čištění. Inovativní a vyměnitelný nástavec Car & Bike lze rychle, snadno a bez kontaktu s nečistotami vyměnit díky uvolňovací páce. Díky chytrému suchému zipu lze látkovou část dvoudílného nástavce po vyčištění sejmout a vyprat v pračce na 60 °C. Rotační mycí kartáč je vhodný pro všechny tlakové myčky Kärcher třídy K 2 až K 7. V případě potřeby lze také použít čisticí prostředek a nanášet jej kartáčem připojeným k tlakové myčce. Dva vyměnitelné nástavce Universal a Home & Garden, dostupné samostatně, pro rotační mycí kartáč WB 130 jsou vhodné pro všechny hladké povrchy a zvláště vhodné pro odolné povrchy.

Charakteristické znaky a výhody
Rotační kartáčová hlava
  • Šetrné, jemné a efektivní čištění
Výměna nástavce pomocí páky
  • Rychlá a jednoduchá výměna nástavce bez kontaktu s nečistotami.
  • Vaše ruce zůstanou vždy čisté.
  • Vyberte si správný nástavec pro různé aplikace.
Inovativní nástavec z mikrovlákna se suchým zipem, odnímatelný a pratelný
  • Praní v pračce na max. 60 °C.
  • Nástavec je rychle a bez velké námahy opět připraven k použití.
Mimořádně šetrné čištění
  • Ideální pro čištění citlivých povrchů jako je lak.
Nanášení čisticího prostředku pomocí kartáče připojeného k tlakové myčce
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Průhledný kryt
  • Zážitek z čištění díky viditelné technice.
Integrovaný štětinový kroužek
  • Snižuje stříkající vodu a chrání uživatele i okolí.
Kompatibilní s adaptérem zahradní hadice
  • Připojení na zahradní hadici, lze použít bez tlakové myčky.
Specifikace

Technické údaje

Vláknový kompozitní textil 75% polyester, 25% polyamide
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 305 x 156 x 137

V případě dotazů ohledně předchozího modelu, WB 120, se prosím obraťte na naše servisní partnery nebo prodejce výrobků Kärcher.

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
