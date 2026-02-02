Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 10/15 L2P Advanced
IB 10/15 L2P Advanced je nejnovější generace zařízení pro otryskávání suchým ledem s integrovanou produkcí suchého ledu. Vysoký čisticí výkon, ideální pro průmyslové aplikace.
Až dosud bylo použití zařízení pro otryskávání suchým ledem nemyslitelné při malých čisticích úkonech v rámci údržby strojů nebo vozidel, výrobního procesu nebo přípravy vozidel, protože logistika potřebného suchého ledu byla příliš nákladná. S nejnovějším strojem IB 10/15 L2P Advanced s integrovanou výrobou suchého ledu z kapalného CO₂ je to nyní možné, a to i u složitých kontur, jako jsou hřebeny, ložiska nebo drážky, a u silného znečištění, jako jsou připálené krusty. Díky vylepšenému procesu výroby suchého ledu dokáže nový model vyrobit ještě více suchého ledu a poskytnout výrazně vyšší čisticí výkon než předchůdce. Výroba pelet suchého ledu na základě potřeb, známá jako proces L2P ("Liquid to Pellet"), zůstává beze změny. Vzhledem k tomu, že kapalný CO₂ lze skladovat v plynových lahvích po neomezeně dlouhou dobu, odpadá časově náročný proces logistiky suchého ledu. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu stroje také výrazně snižuje nároky na infrastrukturu. Navíc má stále výhody technologie suchého ledu Kärcher: šetrnost a žádné zbytky. Díky svému vysokému čisticímu výkonu se dobře hodí pro použití v průmyslovém prostředí.
Charakteristické znaky a výhody
Integrovaný výměník tepla
- Kapalný CO₂ se ochladí. Tím se zvyšuje účinnost výroby suchého ledu přibližně o 50 %.
Ergonomická tryskací pistole
- Rychlá a snadná výměna trysek díky rychlospojkám.
- S integrovaným osvětlením.
- Spínač zapnutí / vypnutí ledu přímo na spouštěcí pistoli.
Intuitivní a jednoduchá obsluha
- Tlak trysky, provozní hodiny, servisní doba zobrazená na displeji.
- Množství suchého ledu lze nastavit pomocí tlačítka.
- Integrované zobrazení stavu a asistenční systémy, např. pro monitorování tlaku.
Bezpečné tryskání suchým ledem
- CO₂ je vypouštěn pomocí výfukové hadice.
- Bezpečné zacházení, žádný kontakt s peletami suchého ledu.
- Samouzamykatelná spoušť pistole.
Kompaktní a mobilní design
- Kola a rukojeti umožňují mobilitu a bezpečnou přepravu.
- Možnost samostatného uložení pro všechny komponenty.
Specifikace
Technické údaje
|Příkon (kW)
|1,1
|Kryt/rám
|Plastové rotační tělo
|Testováno (kým) dle
|CE
|Délka kabelu (m)
|5,5
|Tlak vzduchu (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Objem vzduchu (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Hladina hluku (dB(A))
|95
|Pelety suchého ledu (průměr) (mm)
|2,5
|Spotřeba suchého ledu (kg/h)
|2 - 15
|Spotřeba kapalného CO2 (kg/h)
|20 - 60
|Počet fází (Ph)
|1
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Napětí (V)
|220 - 230
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|84
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|84
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|898 x 565 x 935
Videa
Oblasti použití
- K čištění výrobních zařízení, jako jsou vstřikovací formy, dopravníkové systémy a manipulační systémy atd.
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
- K čištění rozvaděčů, elektrických komponentů a ovládacích prvků
- K čištění čalounění a textilu
- K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu