Extraktor Puzzi 30/4
Extraktor Puzzi 30/4 je úsporné řešení pro čištění velkých textilních ploch a zaručuje ergonomické, časově úsporné úklidové práce bez únavy.
Extraktor Puzzi 30/4 je se svými 66 dB (A) nejtišším vysavačem svého druhu na mokré vysávání. Je vhodný k bezhlučnému čištění. Tento inovativní extraktor s nádrží na čistou vodu o objemu 30 l a 350 mm širokou podlahovou hubicí se obzvláště hodí na čištění velkých textilních ploch. Společnost Kärcher kladla při koncepci přístroje velký důraz na ergonomickou, časově úspornou práci, která vás neunaví. Koncept obsluhy EASY-Operation a ergonomický "Upright" koncept extrémně usnadňují obsluhu. Díky snadno pochopitelným piktogramům na přístroji odpadají zdlouhavé fáze zapracování se. Nádrž na znečištěnou vodu je vyjímatelná, rukojeť a tvar nádrže jsou určeny pro ergonomické přemístění. Nádrž lze snadno vyčistit a je tak vhodná pro naplnění čistou vodou. Krátká doba spouštění šetří čas a náklady. Přístroj nabízí až o 30 % rychlejší dobu schnutí než konkurenční přístroje. K tomu přispívá i flexibilní stírací stěrka, která zaručuje vždy optimální úhel sání. Extraktor Puzzi 30/4 se - dokonce i ležící s naplněnou nádrží na čistou vodu - snadno přenáší dokonce i po schodech díky svým velkým pojezdovým kolům.
Charakteristické znaky a výhody
Zásuvka pro PW 30Integrovaná zásuvka umožňuje flexibilní použití PW 30/1 bez dalšího zdroje napájení. Když se zásuvka nepoužívá, je účinně chráněna automaticky se zavírající klapkou. PW 30/1 zvyšuje plošný výkon, čisticí vlas koberce rotačním kartáčem a narovná jej .
Vyjímatelná nádoba na špinavou voduPro ochranu před znečištěním je rukojeť nádrže na znečištěnou vodu připojena na její vnější straně. Nádrž na špinavou vodu lze snadno vyjmout a lze ji také použít k naplnění nádrže na čistou vodu. Stručná charakteristika na zadní straně nádrže na znečištěnou vodu objasňuje jednotlivé pracovní kroky velmi srozumitelně.
Extrémně tichýPuzzi je 30/4 jedním z nejtižších strojů pouze s 66 dB(A). Díky nízké hlučnosti lze přístroj univerzálně použít. Také během pracovní doby a v hotelech. Nízké emise hluku chrání stroj při provozu a prodlužují jeho pracovní dobu.
Velký objem nádrže
- Přístrj Puzzi 30/4 ležící na zadní straně lze snadno přemístit i s plnou 30-litrovou nádrží na čistu vodu.
- Kontrolka vždy zobrazí uživateli aktuální hladinu vody.
- Filtr čisté vody chrání komponenty a může být vyjmut a vyčištěn bez nářadí.
Koncept obsluhy EASY-Operation-komfortní pro obsluhu.
- Snadná volba pomocí otočného přepínače (stroj vypnutý, stříkání, vysávání, stříkání-vysávání).
- Samovysvětlující piktogramy usnadňují obsluhu.
- Snadno přístupná poloha otočného přepínače na horní straně stroje.
Ergonomický vzpřímený koncept
- Uživatelé mohou pracovat bez únavy a ušetřit čas díky dobře navržené koncepci stroje.
- Ergonomický transport díky speciální geometrii nádrže a rukojeti.
Velká transportní kola
- Díky velkým kolům je Puzzi 30/4 snadno ovladatelný, i když je zcela plný.
- Hladká kola s průměrem 30 cm.
Specifikace
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|60 - 75
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Úroveň nástřiku (l/min)
|3
|Nástřikový tlak (bar)
|4
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|30 / 15
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon čerpadla (W)
|70
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Délka kabelu (m)
|15
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|26
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|580 x 460 x 930
Obsah balení
- Zásuvka pro Power - mycí hlavu: PW 30/1
- Nástřiková sací hadice: 4 m
- Podlahová hubice: 350 mm
- Nástřiková/sací pistole
- Rukojeť pro stříkací/sací hubici
- Nástřiková/sací trubice: 1 Kusy, 700 mm, Ušlechtilá ocel
Vybavení
- Tryska: Podlahová hubice, žluté barvy.
Náhradní díly Puzzi 30/4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.