Extraktor Puzzi 30/4 E

Nejtišší vysavač mokrých nečistot svého druhu: Puzzi 30/4 E s 66 dB(A). Pro velkoplošné čištění koberců. Ergonomický koncept Upright. Integrované topné prvky (volitelně ohřev nádrže na čistou vodu).

Výkonný extraktor Kärcher Puzzi 30/4 E je se svými 66 dB(A) nejtišším vysavačem mokrých nečistot ve své třídě. Přístroj je vybaven nádrží na čistou vodu o objemu 30 litrů a umožńuje práci bez přerušování na velkých plochách. Díky vestavěné zásuvce na PW 30/1 lze jeho plošný výkon ještě zvýšit. Praktický koncept Upright zaručuje ergonomickou a prostorově úspornou práci i přes velký objem. Přístroj disponuje integrovanými topnými prvky pro volitelnému vytápění nádrže na čistou vodu. Tak zůstává čistá voda na konstantně stejné teplotní úrovni - pro prvotřídní výsledky čištění.

Charakteristické znaky a výhody
Extraktor Puzzi 30/4 E: Extrémně tichý
Extrémně tichý
Jen 66 dB(A).
Extraktor Puzzi 30/4 E: Velký objem nádrže
Velký objem nádrže
Čištění velkých ploch
Extraktor Puzzi 30/4 E: Zásuvka pro PW 30
Zásuvka pro PW 30
Zvýšení plošného výkonu a mechanické zpracování kobercového vlasu.
Vyjímatelná nádoba na špinavou vodu
  • Zásobník lze k vyprázdnění vyjmout.
Velká transportní kola
Velký objem nádrže
Dobré odsávání
Vysoký čisticí výkon
Výškově nastavitelná rukojeť
Specifikace

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 60 - 75
Množství vzduchu (l/s) 74
Podtlak (mbar/kPa) 254 / 25,4
Úroveň nástřiku (l/min) 3
Nástřikový tlak (bar) 4
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 30 / 15
Výkon turbíny (W) 1200
Výkon čerpadla (W) 70
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Délka kabelu (m) 15
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 28
Rozměry (D x Š x V) (mm) 580 x 460 x 930

Obsah balení

  • Zásuvka pro Power - mycí hlavu: PW 30/1
  • Nástřiková sací hadice: 4 m
  • Nástřiková/sací pistole

Vybavení

  • Tryska: Podlahová hubice, žluté barvy.
Extraktor Puzzi 30/4 E

Videa

Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly Puzzi 30/4 E

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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