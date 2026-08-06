Extraktor Puzzi 30/4 E
Nejtišší vysavač mokrých nečistot svého druhu: Puzzi 30/4 E s 66 dB(A). Pro velkoplošné čištění koberců. Ergonomický koncept Upright. Integrované topné prvky (volitelně ohřev nádrže na čistou vodu).
Výkonný extraktor Kärcher Puzzi 30/4 E je se svými 66 dB(A) nejtišším vysavačem mokrých nečistot ve své třídě. Přístroj je vybaven nádrží na čistou vodu o objemu 30 litrů a umožńuje práci bez přerušování na velkých plochách. Díky vestavěné zásuvce na PW 30/1 lze jeho plošný výkon ještě zvýšit. Praktický koncept Upright zaručuje ergonomickou a prostorově úspornou práci i přes velký objem. Přístroj disponuje integrovanými topnými prvky pro volitelnému vytápění nádrže na čistou vodu. Tak zůstává čistá voda na konstantně stejné teplotní úrovni - pro prvotřídní výsledky čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Extrémně tichýJen 66 dB(A).
Velký objem nádržeČištění velkých ploch
Zásuvka pro PW 30Zvýšení plošného výkonu a mechanické zpracování kobercového vlasu.
Vyjímatelná nádoba na špinavou vodu
- Zásobník lze k vyprázdnění vyjmout.
Velká transportní kola
Velký objem nádrže
Dobré odsávání
Vysoký čisticí výkon
Výškově nastavitelná rukojeť
Specifikace
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|60 - 75
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Úroveň nástřiku (l/min)
|3
|Nástřikový tlak (bar)
|4
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|30 / 15
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon čerpadla (W)
|70
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Délka kabelu (m)
|15
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|28
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|580 x 460 x 930
Obsah balení
- Zásuvka pro Power - mycí hlavu: PW 30/1
- Nástřiková sací hadice: 4 m
- Nástřiková/sací pistole
Vybavení
- Tryska: Podlahová hubice, žluté barvy.
Videa
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly Puzzi 30/4 E
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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