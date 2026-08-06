Extraktor Puzzi 8/1 ADV

Sprejový extrakční čistič Puzzi 8/1 Adv s 240mm kobercovou hubicí a krátkou hubicí na čalounění je určen pro obzvláště rychlé a důkladné čištění čalounění a kobercových ploch.

Profesionální sprejový extrakční čistič Puzzi 8/1 Adv od společnosti Kärcher poskytuje díky vynikajícímu výkonu zpětného sání skvělé a hygienické výsledky čištění a také rychlé opětovné použití textilních povrchů. Za tímto účelem sprejový extrakční čistič nastříká čisticí roztok hluboko do textilních vláken a poté jej opět odstraní s uvolněnou špínou, takže je ideální pro čištění čalounění, koberců a dalších textilních povrchů. Jeho robustní, kompaktní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a tím i vysokou hospodárnost – ideální pro dodavatele stavebních služeb, hotelový a pohostinský sektor nebo pro čištění interiérů vozidel. Víko spotřebiče, hubice na čalounění a podlahová hubice jsou průhledné pro lepší výhled na špinavou vodu. Nízká hmotnost Puzzi 8/1 Adv a ergonomická rukojeť umožňují přenášení jednou rukou. Pohodlí pro uživatele zvyšují také velká tlačítka, která lze ovládat rukou nebo nohou.

Charakteristické znaky a výhody
Extraktor Puzzi 8/1 ADV: Vynikající výkon čištění
Vynikající výkon čištění
Extraktor Puzzi 8/1 ADV: Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
Extraktor Puzzi 8/1 ADV: Kompletní sada příslušenství pro čištění koberců
Kompletní sada příslušenství pro čištění koberců
Kompaktní a robustní design s lehkou hmotností
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
Velká zadní kola a flexibilní 360° válečky
Skládací háček na kabel
Velký, otevřený otvor pro plnění čerstvé vody
Integrovaný úložný prostor pro hubici na čalounění a hubici na koberce
Specifikace

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 12 - 18
Množství vzduchu (l/s) 71
Podtlak (mbar/kPa) 270 / 27
Úroveň nástřiku (l/min) 1
Nástřikový tlak (bar) 1
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 8 / 7
Výkon turbíny (W) 1200
Výkon čerpadla (W) 40
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka kabelu (m) 7,5
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 14
Rozměry (D x Š x V) (mm) 524 x 332 x 442

Obsah balení

  • Krátká hubice na čalounění s rukojetí
  • Nástřiková sací hadice: 2.5 m
  • Hák na kabel
  • Podlahová hubice: 240 mm
  • Nástřiková/sací pistole
  • Rukojeť pro stříkací/sací hubici
  • odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
  • Nástřiková/sací trubice: 1 Kusy

Vybavení

  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro podlahovou hubici
Extraktor Puzzi 8/1 ADV

Videa

Oblasti použití
  • Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
  • Pro čištění a cílené odstraňování skvrn na kobercích
  • K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
  • Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
  • Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
  • Pro čištění čalounění a textilních povrchů v hygienicky citlivých oblastech
  • Pro čištění koberců a textilních podlahových krytin do hloubky vláken
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly Puzzi 8/1 ADV

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.