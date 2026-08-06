Extraktor Puzzi 8/1 ADV
Sprejový extrakční čistič Puzzi 8/1 Adv s 240mm kobercovou hubicí a krátkou hubicí na čalounění je určen pro obzvláště rychlé a důkladné čištění čalounění a kobercových ploch.
Profesionální sprejový extrakční čistič Puzzi 8/1 Adv od společnosti Kärcher poskytuje díky vynikajícímu výkonu zpětného sání skvělé a hygienické výsledky čištění a také rychlé opětovné použití textilních povrchů. Za tímto účelem sprejový extrakční čistič nastříká čisticí roztok hluboko do textilních vláken a poté jej opět odstraní s uvolněnou špínou, takže je ideální pro čištění čalounění, koberců a dalších textilních povrchů. Jeho robustní, kompaktní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a tím i vysokou hospodárnost – ideální pro dodavatele stavebních služeb, hotelový a pohostinský sektor nebo pro čištění interiérů vozidel. Víko spotřebiče, hubice na čalounění a podlahová hubice jsou průhledné pro lepší výhled na špinavou vodu. Nízká hmotnost Puzzi 8/1 Adv a ergonomická rukojeť umožňují přenášení jednou rukou. Pohodlí pro uživatele zvyšují také velká tlačítka, která lze ovládat rukou nebo nohou.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výkon čištění
Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
Kompletní sada příslušenství pro čištění koberců
Kompaktní a robustní design s lehkou hmotností
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
Velká zadní kola a flexibilní 360° válečky
Skládací háček na kabel
Velký, otevřený otvor pro plnění čerstvé vody
Integrovaný úložný prostor pro hubici na čalounění a hubici na koberce
Specifikace
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|12 - 18
|Množství vzduchu (l/s)
|71
|Podtlak (mbar/kPa)
|270 / 27
|Úroveň nástřiku (l/min)
|1
|Nástřikový tlak (bar)
|1
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|8 / 7
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon čerpadla (W)
|40
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|14
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|524 x 332 x 442
Obsah balení
- Krátká hubice na čalounění s rukojetí
- Nástřiková sací hadice: 2.5 m
- Hák na kabel
- Podlahová hubice: 240 mm
- Nástřiková/sací pistole
- Rukojeť pro stříkací/sací hubici
- odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
- Nástřiková/sací trubice: 1 Kusy
Vybavení
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro podlahovou hubici
Videa
Oblasti použití
- Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
- Pro čištění a cílené odstraňování skvrn na kobercích
- K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
- Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
- Pro cílené čištění menších kobercových ploch do hloubky vláken
- Pro čištění čalounění a textilních povrchů v hygienicky citlivých oblastech
- Pro čištění koberců a textilních podlahových krytin do hloubky vláken
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly Puzzi 8/1 ADV
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.