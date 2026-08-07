Aktivní pěna NANO RM 816 ASF, 20l

Vysoce aktivní šampon kompatibilní s voskem pro čištění kartáčů v automatických mycích linkách. Speciální kombinace účinných látek zlepšuje kluznost kartáče, aby chránila povrch vozidla a připravila jej optimálně na ošetření Gloss Dryer Nano RM 832. V souladu s VDA.

Naše VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic je vysoce čisticí aktivní pěna s lotosovým efektem pro mytí automobilů v mycích systémech. RM 816 Classic účinně odstraňuje mastnotu, olej a nečistoty způsobené emisemi i zbytky hmyzu. Aktivní pěna připravuje na sušení, vytváří nanostrukturovaný povrch, a proto se dokonale hodí k následnému ošetření přípravkem VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Díky kompatibilitě s voskem spolehlivě zabraňuje vzniku šmouh na povrchu laku. Snadno oddělitelná čisticí pěna navíc podporuje i kluznost štětců, čímž chrání lak, a výrazně snižuje opětovné znečištění štětců v systému. Obsažené povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné v souladu s OECD.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 9
Hmotnost (kg) 20,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 250 x 440
Vlastnosti
  • Efektivní čisticí kartáčovací šampon na základě nano technologie
  • Odstraňuje spolehlivě nečistoty, jako jsou oleje, emise a hmyz
  • Vytváří povrch s nano strukturou pro následné ošetření s lesklým vysušovacím prostředkem NANO RM 832 ASF
  • Působí tak sám již vodoodpudivě
  • Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
  • Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
  • Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném povrchu
  • V souladu s VDA
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Aktivní pěna NANO RM 816 ASF, 20l
Aktivní pěna NANO RM 816 ASF, 20l
Aktivní pěna NANO RM 816 ASF, 20l
Aktivní pěna NANO RM 816 ASF, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • Čištění vozidla
  • mytí užitkových vozů
  • osobní automobily
Příslušenství