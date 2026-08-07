Aktivní pěna NANO RM 816 ASF, 20l
Vysoce aktivní šampon kompatibilní s voskem pro čištění kartáčů v automatických mycích linkách. Speciální kombinace účinných látek zlepšuje kluznost kartáče, aby chránila povrch vozidla a připravila jej optimálně na ošetření Gloss Dryer Nano RM 832. V souladu s VDA.
Naše VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic je vysoce čisticí aktivní pěna s lotosovým efektem pro mytí automobilů v mycích systémech. RM 816 Classic účinně odstraňuje mastnotu, olej a nečistoty způsobené emisemi i zbytky hmyzu. Aktivní pěna připravuje na sušení, vytváří nanostrukturovaný povrch, a proto se dokonale hodí k následnému ošetření přípravkem VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Díky kompatibilitě s voskem spolehlivě zabraňuje vzniku šmouh na povrchu laku. Snadno oddělitelná čisticí pěna navíc podporuje i kluznost štětců, čímž chrání lak, a výrazně snižuje opětovné znečištění štětců v systému. Obsažené povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné v souladu s OECD.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnost (kg)
|20,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|21,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 250 x 440
Vlastnosti
- Efektivní čisticí kartáčovací šampon na základě nano technologie
- Odstraňuje spolehlivě nečistoty, jako jsou oleje, emise a hmyz
- Vytváří povrch s nano strukturou pro následné ošetření s lesklým vysušovacím prostředkem NANO RM 832 ASF
- Působí tak sám již vodoodpudivě
- Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
- Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
- Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném povrchu
- V souladu s VDA
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Čištění vozidla
- mytí užitkových vozů
- osobní automobily