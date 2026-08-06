Dávkovač vody WPD 25

Náš prostorově úsporný výdejník vody WPD 25 nabízí dostatek osvěžení i na malém prostoru – s chlazenou nebo pokojově teplou, filtrovanou vodou v potravinářské kvalitě.

Malý, kompaktní, prostorově úsporný: náš výdejník vody WPD 25 je ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, jako jsou zasedací místnosti, kancelářské kuchyňky, čekárny nebo maloobchodní prodejny. Stačí jej připojit k rozvodu pitné vody a zaměstnancům, pacientům nebo hostům poskytne kdykoli vychlazenou nebo pokojově teplou neperlivou vodu v bezvadné hygienické kvalitě. Škodlivé látky a látky ovlivňující chuť, jako je chlor nebo těžké kovy, stejně jako mikroorganismy a bakterie, jsou spolehlivě odfiltrovány vysoce účinným a dále vylepšeným filtrem Hy-Pure-Plus. Kombinace aktivního uhlí a ultrafiltrační membrány tak zajišťuje čerstvou vodu s vynikající chutí.

Charakteristické znaky a výhody
Dávkovač vody WPD 25: Kompaktní design
Kompaktní design
Dokonalé uložení tam, kde je k dispozici omezený prostor. Intuitivní koncepce ovládání se snadno čitelnými tlačítky senzorů. Jasně rozpoznatelná výdejní plocha pro optimální umístění nádoby na pití.
Dávkovač vody WPD 25: Výkonný filtr Hy-Pure-Plus obsahující filtr s aktivním uhlím a ultra filtr
Výkonný filtr Hy-Pure-Plus obsahující filtr s aktivním uhlím a ultra filtr
Aktivně čistý filtr zajišťuje nejlepší chuť a odstraňuje z potrubí chlor a těžké kovy. Ochrana před bakteriemi a mikroorganismy pomocí ultrafiltrace. Chemické čištění všech vodivých vedení, chladicího modulu a výstupu vody.
Dávkovač vody WPD 25: Dostupné potěšení
Dostupné potěšení
Snadný přístup ke všem komponentám umožňuje samoobsluhu. Samoobsluha šetří zbytečné servisní práce a tím i peníze. Žádné manipulační a přepravní náklady ve srovnání s galony nebo balenou vodou.
Svěží voda pro každou příležitost a jakoukoli chuť
  • Pro hygienicky nezávadnou pitnou vodu, kterou lze použít k pití i k vaření.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Vstupní tlak (bar) 1,5 - 6
Průtok vody (l/h) 120
Výkon chlazení (l/h) 25
Připojení vody 3/4″
Délka připojení (m) 2
Příkon (W) max. 200
Teplota přívodní vody (°C) 5 - až do 30
Chladicí kapalina R290
Množství chladiva (kg) 0,03
Neperlivá voda chlazená ano
Nechlazená voda ano
Počet uživatelů <= 30
výška prostoru výdeje (mm) 290
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 16,7
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 17,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 20,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 449 x 298 x 399

Obsah balení

  • Odkapávací miska, zabezpečená proti přetečení
  • Kombinovaný filtr "Hy-Pure-Plus"

Vybavení

  • Filtrace aktiv. Uhlím
  • Ultra filtrace
  • Podpora umístění nádoby na pití
  • Odtok z odkapávací misky: Bez odtoku
  • Verze: Stolní verze
  • Hygienické čištění: Chemické

Videa

Oblasti použití
  • Úsporný zásobník vody pro malé prostory
  • Různé oblasti použití: Vhodné například pro kanceláře, ordinace lékaře, právnické kanceláře, hotely a maloobchod
Příslušenství
Čisticí prostředky