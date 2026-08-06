Dávkovač vody WPD 25 Sparkle
Prostorově úsporný výdejník vody WPD 25 Sparkle se hodí do jakéhokoli prostředí. Pro chlazenou čerstvou vodu – neperlivou i perlivou.
Malý, kompaktní, prostorově úsporný: náš výdejník vody WPD 25 Sparkle se vejde i do těch nejmenších prostor v kancelářích a čekárnách, v obchodech i hotelových halách. Ať už jde o vodu neperlivou nebo perlivou, tento přístroj kdykoli zásobuje až 30 osob vychlazenou, čerstvou a bezchybně hygienickou pitnou vodou. Škodlivé látky a látky ovlivňující chuť, jako je chlor nebo těžké kovy, stejně jako mikroorganismy a bakterie, jsou spolehlivě odfiltrovány naším vysoce účinným filtrem Hy-Pure-Plus. Filtr Hy-Pure-Plus, který se skládá z aktivního uhlí a ultrafiltru, tak zajišťuje pitnou vodu vynikající kvality a s vynikající chutí.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní designDokonalé uložení tam, kde je k dispozici omezený prostor. Intuitivní koncepce ovládání se snadno čitelnými tlačítky senzorů. Jasně rozpoznatelná výdejní plocha pro optimální umístění nádoby na pití.
Výkonný filtr Hy-Pure-Plus obsahující filtr s aktivním uhlím a ultra filtrAktivně čistý filtr zajišťuje nejlepší chuť a odstraňuje z potrubí chlor a těžké kovy. Ochrana před bakteriemi a mikroorganismy pomocí ultrafiltrace. Chemické čištění všech vodivých vedení, chladicího modulu a výstupu vody.
Dostupné potěšeníSnadný přístup ke všem komponentám umožňuje samoobsluhu. Samoobsluha šetří zbytečné servisní práce a tím i peníze. Žádné manipulační a přepravní náklady ve srovnání s galony nebo balenou vodou.
Svěží voda pro každou příležitost a jakoukoli chuť
- Pro hygienicky nezávadnou pitnou vodu, kterou lze použít k pití i k vaření.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Vstupní tlak (bar)
|1,5 - 6
|Průtok vody (l/h)
|120
|Výkon chlazení (l/h)
|25
|Připojení vody
|3/4″
|Délka připojení (m)
|2
|Příkon (W)
|max. 200
|Teplota přívodní vody (°C)
|5 - až do 30
|Chladicí kapalina
|R290
|Množství chladiva (kg)
|0,03
|Neperlivá voda chlazená
|ano
|Perlivá voda
|Silně perlivé
|Počet uživatelů
|<= 30
|výška prostoru výdeje (mm)
|290
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|18,7
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|19,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|449 x 298 x 399
Obsah balení
- Odkapávací miska, zabezpečená proti přetečení
- Kombinovaný filtr "Hy-Pure-Plus"
Vybavení
- Filtrace aktiv. Uhlím
- Ultra filtrace
- Podpora umístění nádoby na pití
- Odtok z odkapávací misky: Bez odtoku
- Verze: Stolní verze
- Hygienické čištění: Chemické
Videa
Oblasti použití
- Úsporný zásobník vody pro malé prostory
- Různé oblasti použití: Vhodné například pro kanceláře, ordinace lékaře, právnické kanceláře, hotely a maloobchod