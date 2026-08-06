Komunální nosič nástaveb MIC 42

Komunální nosič pro nástavby MIC 42 s rychlovýměnným systémem, komfortní kabinou s širokým výhledem, intuitivním konceptem obsluhy a motorem, který výrazně předčí požadavky vyhlášky STAGE V.

Moderní dieselová technologie s úsporným přímým vstřikováním Common-Rail a filtr pevných částic zabezpečují u motoru s výkonem 42 PS našeho komunálního zařízení MIC 42 nízké emise pod stanovené mezní hodnoty certifikace STAGE V. Díky tomu je zařízení vhodné nejen pro práce v městských ekologických zónách, ale navíc přesvědčí i mimořádnou hospodárností. K tomu také přispívají kvalitní komponenty, které umožňují velmi dlouhé intervaly údržby 500 až 1000 hodin. Pohodlný přístup ke všem částem zařízení vyžadujícím údržbu bez nutnosti použití nářadí patří právě tak k promyšlenému celkovému konceptu jako i různorodost integrace nástaveb. Tak jsou čelní nástavby upevněny trojúhelníkem KAT 0, zatímco nástavby na zádi lze vyměňovat díky našemu rychlovýměnnému systému pomocí hydraulického sklopného rámu bez vynaložení síly. A volitelný multispojovací systém garantuje rychlé a bezúkapové připojeníhydrauliky. K pohodlí obsluhy přispívá kromě jiného velká kabina s přehledně umístěnými prvky obsluhy a mnoha dalšími užitečnými detaily jako například uzamykatelnou přihrádkou.

Charakteristické znaky a výhody
Komunální nosič nástaveb MIC 42: Ekonomický a ekologický pohon
Ekonomický a ekologický pohon
Přímé vstřikování Common-Rail a filtr pevných částic snižují emise pod mezní hodnoty certifikace STAGE V. Pro práce v městkých ekologických zónách. Nízká spotřeba paliva chrání životní prostředí a snižuje provozní náklady.
Komunální nosič nástaveb MIC 42: Integrované rychlovýměnné systémy
Integrované rychlovýměnné systémy
Montáž čelního nářadí pomocí standardního spojovacího trojúhelníku KAT Municipal. Výměna nástaveb v zadní části zařízení pomocí rychlovýměnného systému s hydraulickým výklopným rámem. Volitelný multispojovací systém pro rychlé a bezúkapové připojení hydrauliky.
Komunální nosič nástaveb MIC 42: Maximální pracovní komfort
Maximální pracovní komfort
Největší kabina ve své třídě (objem vzduchu 1,45 m³), 360 ° panoramatický výhled, ergonomický a přehledně uspořádaný. Okna na obou stranách, uzamykatelná přihrádka, USB nabíjení, držák láhve.
Mimořádně nenáročná údržba
  • Vysoce kvalitní komponenty umožňují velmi dlouhé intervaly údržby 500 hodin.
  • Přístup ke všem částem zařízení vyžadujících údržbu bez použití nářadí, např. přes výklopné opláštění motoru.
  • Chladič lze uvést pro čištění do definované polohy.
Specifikace

Technické údaje

Pohon Nafta
Trakční pohon Pohon všech kol
Výrobce motoru Yanmar
Výkon motoru (kW) 32
Objem motoru (cm³) 1568
Válec motoru 3
Emisní norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 41
Rychlost jízdy (km/h) 25
Pracovní rychlost (km/h) 25
Rozvor kol (mm) 1500
Maximální povolená hmotnost (kg) 2500
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1400
Hmotnost včetně obalu (kg) 1400
Rozměry (D x Š x V) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Vybavení

  • Filtr na malé částečky
  • Klimatizace
  • Topení
  • Majáček
  • Celoroční využití
Komunální nosič nástaveb MIC 42
Komunální nosič nástaveb MIC 42
Komunální nosič nástaveb MIC 42
Komunální nosič nástaveb MIC 42

Videa