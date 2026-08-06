Komunální nosič nástaveb MIC 42
Komunální nosič pro nástavby MIC 42 s rychlovýměnným systémem, komfortní kabinou s širokým výhledem, intuitivním konceptem obsluhy a motorem, který výrazně předčí požadavky vyhlášky STAGE V.
Moderní dieselová technologie s úsporným přímým vstřikováním Common-Rail a filtr pevných částic zabezpečují u motoru s výkonem 42 PS našeho komunálního zařízení MIC 42 nízké emise pod stanovené mezní hodnoty certifikace STAGE V. Díky tomu je zařízení vhodné nejen pro práce v městských ekologických zónách, ale navíc přesvědčí i mimořádnou hospodárností. K tomu také přispívají kvalitní komponenty, které umožňují velmi dlouhé intervaly údržby 500 až 1000 hodin. Pohodlný přístup ke všem částem zařízení vyžadujícím údržbu bez nutnosti použití nářadí patří právě tak k promyšlenému celkovému konceptu jako i různorodost integrace nástaveb. Tak jsou čelní nástavby upevněny trojúhelníkem KAT 0, zatímco nástavby na zádi lze vyměňovat díky našemu rychlovýměnnému systému pomocí hydraulického sklopného rámu bez vynaložení síly. A volitelný multispojovací systém garantuje rychlé a bezúkapové připojeníhydrauliky. K pohodlí obsluhy přispívá kromě jiného velká kabina s přehledně umístěnými prvky obsluhy a mnoha dalšími užitečnými detaily jako například uzamykatelnou přihrádkou.
Charakteristické znaky a výhody
Ekonomický a ekologický pohonPřímé vstřikování Common-Rail a filtr pevných částic snižují emise pod mezní hodnoty certifikace STAGE V. Pro práce v městkých ekologických zónách. Nízká spotřeba paliva chrání životní prostředí a snižuje provozní náklady.
Integrované rychlovýměnné systémyMontáž čelního nářadí pomocí standardního spojovacího trojúhelníku KAT Municipal. Výměna nástaveb v zadní části zařízení pomocí rychlovýměnného systému s hydraulickým výklopným rámem. Volitelný multispojovací systém pro rychlé a bezúkapové připojení hydrauliky.
Maximální pracovní komfortNejvětší kabina ve své třídě (objem vzduchu 1,45 m³), 360 ° panoramatický výhled, ergonomický a přehledně uspořádaný. Okna na obou stranách, uzamykatelná přihrádka, USB nabíjení, držák láhve.
Mimořádně nenáročná údržba
- Vysoce kvalitní komponenty umožňují velmi dlouhé intervaly údržby 500 hodin.
- Přístup ke všem částem zařízení vyžadujících údržbu bez použití nářadí, např. přes výklopné opláštění motoru.
- Chladič lze uvést pro čištění do definované polohy.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Výkon motoru (kW)
|32
|Objem motoru (cm³)
|1568
|Válec motoru
|3
|Emisní norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|41
|Rychlost jízdy (km/h)
|25
|Pracovní rychlost (km/h)
|25
|Rozvor kol (mm)
|1500
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|2500
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1400
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1400
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Klimatizace
- Topení
- Majáček
- Celoroční využití
Videa