Držák na mop, klapky, 40 cm

Rychlé a snadné použití: Vysoce kvalitní 40 cm držák s blokovacím systémem a možností otáčení o 360°.

Držák klapek s blokovým systémem a 360° otočným kloubem v provedení o šířce 40 cm od společnosti Kärcher. Držák mopu je ideální pro použití se všemi násadami s průměrem otvoru od 18 mm do 23 mm, jako jsou naše hliníkové a teleskopické násady.

Specifikace

Technické údaje

Program CLASSIC
Textilní připevnění Klapky
Materiál PA / Skelné vlákno / PP
Pracovní šířka (cm) 40
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,6
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 110
Držák na mop, klapky, 40 cm
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
Příslušenství