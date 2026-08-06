Držák na mop, klapky, 40 cm
Rychlé a snadné použití: Vysoce kvalitní 40 cm držák s blokovacím systémem a možností otáčení o 360°.
Držák klapek s blokovým systémem a 360° otočným kloubem v provedení o šířce 40 cm od společnosti Kärcher. Držák mopu je ideální pro použití se všemi násadami s průměrem otvoru od 18 mm do 23 mm, jako jsou naše hliníkové a teleskopické násady.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Textilní připevnění
|Klapky
|Materiál
|PA / Skelné vlákno / PP
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 110
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění