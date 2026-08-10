Premium držák mopu na suchý zip 40cm
S blokovým systémem vybaveným vysoce kvalitním plastovým držákem s háčkem a smyčkou v šířce 40 cm od společnosti Kärcher. Rychlé a snadné použití.
Držák na suchý zip Kärcher s block systémem. Tento držák o šířce 40 cm s upínacím mechanismem na suchý zip je ideální pro použití se všemi rukojeťmi s průměrem otvoru od 18 mm do 23 mm, jako jsou například naše hliníkové a teleskopické rukojeti.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Textilní připevnění
|Hook&Loop
|Materiál
|PA / Skelné vlákno / PP
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,3
|Hmotnost balení (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 95
|Rozměry, balené (mm)
|400 x 100 x 45
Videa
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění