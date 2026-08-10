Premium držák mopu na suchý zip 40cm

S blokovým systémem vybaveným vysoce kvalitním plastovým držákem s háčkem a smyčkou v šířce 40 cm od společnosti Kärcher. Rychlé a snadné použití.

Držák na suchý zip Kärcher s block systémem. Tento držák o šířce 40 cm s upínacím mechanismem na suchý zip je ideální pro použití se všemi rukojeťmi s průměrem otvoru od 18 mm do 23 mm, jako jsou například naše hliníkové a teleskopické rukojeti.

Specifikace

Technické údaje

Program ADVANCED
Textilní připevnění Hook&Loop
Materiál PA / Skelné vlákno / PP
Pracovní šířka (cm) 40
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,3
Hmotnost balení (kg) 0,4
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 95
Rozměry, balené (mm) 400 x 100 x 45
Premium držák mopu na suchý zip 40cm

Videa

Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
Příslušenství