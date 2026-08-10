Premium Sada Kapsový mop SafeClip 40cm
Prémiová sada na mop Pocket SafeClip 40 cm, skládající se z držáku mopu a nastavitelné teleskopické rukojeti. Sada je vybavena kapsovým upevněním pro rychlou výměnu mopové hlavice.
Sada mopů Premium Pocket SafeClip 40 cm od společnosti Kärcher je vybavena aretačním mechanismem na kloubovém spojení a 184 cm dlouhou teleskopickou rukojetí, díky čemuž je ideální volbou i pro úklid ve výškách. Díky kapesnímu uchycení umožňuje tato sada mopů rychlou a snadnou výměnu mopové hlavice. Díky zajišťovacímu klipu je tento systém šetrný k zádům, protože není nutné se neustále ohýbat.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Textilní připevnění
|Kapsy
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Typ rukojeti
|Teleskopický
|Délka rukojeti (mm)
|1840
|Průměr rukojeti (mm)
|23
|Materiál
|Hliník / PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 140
Videa
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění