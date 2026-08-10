Premium Sada Kapsový mop SafeClip 40cm

Prémiová sada na mop Pocket SafeClip 40 cm, skládající se z držáku mopu a nastavitelné teleskopické rukojeti. Sada je vybavena kapsovým upevněním pro rychlou výměnu mopové hlavice.

Sada mopů Premium Pocket SafeClip 40 cm od společnosti Kärcher je vybavena aretačním mechanismem na kloubovém spojení a 184 cm dlouhou teleskopickou rukojetí, díky čemuž je ideální volbou i pro úklid ve výškách. Díky kapesnímu uchycení umožňuje tato sada mopů rychlou a snadnou výměnu mopové hlavice. Díky zajišťovacímu klipu je tento systém šetrný k zádům, protože není nutné se neustále ohýbat.

Specifikace

Technické údaje

Program STANDARD
Textilní připevnění Kapsy
Pracovní šířka (cm) 40
Typ rukojeti Teleskopický
Délka rukojeti (mm) 1840
Průměr rukojeti (mm) 23
Materiál Hliník / PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,9
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 140
Premium Sada Kapsový mop SafeClip 40cm

Videa

Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Příslušenství