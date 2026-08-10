Sada Premium kapsový SafeClip 40 cm

Zpětný mopový systém od společnosti Kärcher včetně držáku mopu a 140 cm dlouhé hliníkové rukojeti.

Sada mopu se skládá z držáku mopu a robustní, lehké hliníkové rukojeti o délce 140 centimetrů s klipem na mop, který zajišťuje mop a zabraňuje potřebě otravných a vyčerpávajících ohybů. Hlavy mopu lze také v případě potřeby rychle a snadno přepínat díky chytrému kapesnímu uchycení.

Specifikace

Technické údaje

Program STANDARD
Textilní připevnění Kapsy
Pracovní šířka (cm) 40
Typ rukojeti Připevnit
Délka rukojeti (mm) 1400
Průměr rukojeti (mm) 23
Materiál Hliník / PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,8
Hmotnost balení (kg) 1,5
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 150
Rozměry, balené (mm) 400 x 150 x 1400
Sada Premium kapsový SafeClip 40 cm

Videa

Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Příslušenství