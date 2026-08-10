Sada Premium kapsový SafeClip 40 cm
Zpětný mopový systém od společnosti Kärcher včetně držáku mopu a 140 cm dlouhé hliníkové rukojeti.
Sada mopu se skládá z držáku mopu a robustní, lehké hliníkové rukojeti o délce 140 centimetrů s klipem na mop, který zajišťuje mop a zabraňuje potřebě otravných a vyčerpávajících ohybů. Hlavy mopu lze také v případě potřeby rychle a snadno přepínat díky chytrému kapesnímu uchycení.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Textilní připevnění
|Kapsy
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Typ rukojeti
|Připevnit
|Délka rukojeti (mm)
|1400
|Průměr rukojeti (mm)
|23
|Materiál
|Hliník / PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,8
|Hmotnost balení (kg)
|1,5
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 150
|Rozměry, balené (mm)
|400 x 150 x 1400
Videa
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění