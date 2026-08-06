Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6014
Ručně ovládaný 1-kartáčový mycí systém RBS 6014 s 3fázovým připojením 400 V/50 Hz. Pro rychlé vnější čištění užitkových vozidel. Ideální pro vozové parky do 15 vozidel.
Naše rozsáhlé know-how v technologii mytí vozidel bylo základem pro vývoj tohoto ručně ovládaného mycího systému s 1 kartáčem (připojení: 3~/400 V/50 Hz) pro užitková vozidla, jako jsou autobusy, návěsy a nákladní automobily do celkové výšky 4,2 metru. RBS 6014 je velmi efektivní řešení pro vozové parky s až 15 vozidly, je obzvláště snadno ovladatelné a snadno se s ním manévruje a umísťuje díky čtyřem snadno otočným kolečkům. Snadno lze také detekovat obrysy vozidla se sklonem až 10°. V rámu kartáče stroje jsou integrovány dvě trubice trysek pro zavlažování kartáče. Toto má průměr cca. 1 000 mm za provozu a skládá se z poloskořepinových segmentů s profilovanými polyetylenovými štětinami; pohon dvouložiskového kartáčového hřídele zajišťuje hnací motor pomocí samonatahovacího řetězu. Korozivzdorná a robustní celková konstrukce se skládá ze svařovaného hliníkového rámu. Instalovány jsou i další nerezové komponenty jako ochrana proti stříkající vodě ze speciálního průhledného polyesterového materiálu nebo nastavovací kolečko z nerezové oceli.
Charakteristické znaky a výhody
Nastavovací koloUmožňuje mechanismus detekce vertikálního obrysu a naklápění. Čelní plochy vozidla s úhly až 10 ° jsou snadno dosažitelné.
Dávkování čisticích prostředkůČisticí prostředek lze v případě potřeby přidat pomocí dávkovacího čerpadla.
Ovládací a bezpečnostní rukojeťRotace kartáčů podporuje obsluhu během jednoduchého systému pohybu dopředu. Pokud se rukojeť pustí, rotace kartáče se zastaví.
Lehký hliníkový design
- Extrémně odolný vůči vnějším vlivům.
- Plášť spolehlivě chrání obsluhu před stříkající vodou.
Čtyři kola a 2 kolečka
- Vynikající manévrovatelnost a dobrá stabilita.
- Vysoká směrová stabilita během mytí vozidla.
Specifikace
Technické údaje
|Výška zařízení (mm)
|4370
|Mycí výška (mm)
|4205
|Požadavek na mycí místo (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Počet fází (Ph)
|3
|Frekvence (Hz)
|50
|Napětí (V)
|400
Obsah balení
- Zařízení - spínací skříň
- Kola, standardní výška
Vybavení
- Počet mycích kartáčů: 1 Kusy
- Individuální kartáčové vybavení
- Šikmé nivelační zařízení s nastavovacím kolečkem
- Řídicí kola: 4 Kusy
- Opěrná kola: 2 Kusy
Oblasti použití
- Pro ručně ovládané celoplošné čištění užitkových vozidel