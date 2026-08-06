Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6014

Ručně ovládaný 1-kartáčový mycí systém RBS 6014 s 3fázovým připojením 400 V/50 Hz. Pro rychlé vnější čištění užitkových vozidel. Ideální pro vozové parky do 15 vozidel.

Naše rozsáhlé know-how v technologii mytí vozidel bylo základem pro vývoj tohoto ručně ovládaného mycího systému s 1 kartáčem (připojení: 3~/400 V/50 Hz) pro užitková vozidla, jako jsou autobusy, návěsy a nákladní automobily do celkové výšky 4,2 metru. RBS 6014 je velmi efektivní řešení pro vozové parky s až 15 vozidly, je obzvláště snadno ovladatelné a snadno se s ním manévruje a umísťuje díky čtyřem snadno otočným kolečkům. Snadno lze také detekovat obrysy vozidla se sklonem až 10°. V rámu kartáče stroje jsou integrovány dvě trubice trysek pro zavlažování kartáče. Toto má průměr cca. 1 000 mm za provozu a skládá se z poloskořepinových segmentů s profilovanými polyetylenovými štětinami; pohon dvouložiskového kartáčového hřídele zajišťuje hnací motor pomocí samonatahovacího řetězu. Korozivzdorná a robustní celková konstrukce se skládá ze svařovaného hliníkového rámu. Instalovány jsou i další nerezové komponenty jako ochrana proti stříkající vodě ze speciálního průhledného polyesterového materiálu nebo nastavovací kolečko z nerezové oceli.

Charakteristické znaky a výhody
Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6014: Nastavovací kolo
Nastavovací kolo
Umožňuje mechanismus detekce vertikálního obrysu a naklápění. Čelní plochy vozidla s úhly až 10 ° jsou snadno dosažitelné.
Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6014: Dávkování čisticích prostředků
Dávkování čisticích prostředků
Čisticí prostředek lze v případě potřeby přidat pomocí dávkovacího čerpadla.
Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6014: Ovládací a bezpečnostní rukojeť
Ovládací a bezpečnostní rukojeť
Rotace kartáčů podporuje obsluhu během jednoduchého systému pohybu dopředu. Pokud se rukojeť pustí, rotace kartáče se zastaví.
Lehký hliníkový design
  • Extrémně odolný vůči vnějším vlivům.
  • Plášť spolehlivě chrání obsluhu před stříkající vodou.
Čtyři kola a 2 kolečka
  • Vynikající manévrovatelnost a dobrá stabilita.
  • Vysoká směrová stabilita během mytí vozidla.
Specifikace

Technické údaje

Výška zařízení (mm) 4370
Mycí výška (mm) 4205
Požadavek na mycí místo (mm) 4620 x 1700 x 1500
Počet fází (Ph) 3
Frekvence (Hz) 50
Napětí (V) 400

Obsah balení

  • Zařízení - spínací skříň
  • Kola, standardní výška

Vybavení

  • Počet mycích kartáčů: 1 Kusy
  • Individuální kartáčové vybavení
  • Šikmé nivelační zařízení s nastavovacím kolečkem
  • Řídicí kola: 4 Kusy
  • Opěrná kola: 2 Kusy
Mycí linka pro užitková vozidla RBS 6014
Oblasti použití
  • Pro ručně ovládané celoplošné čištění užitkových vozidel
Čisticí prostředky