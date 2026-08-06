Mycí linka CW 5 Klean!Star iQ Prémiová portálová automyčka

S naší portálovou myčkou Klean!Star iQ se mytí vozidla stane zážitkem: Jedinečné funkce a designové možnosti zapůsobí i na ty nejnáročnější zákazníky.

Naše myčka Klean!Star iQ zaujme i ty nejnáročnější zákazníky svými inovativními a jedinečnými funkcemi. K!Brush iQ optimálně čistí obtížné kontury vozidla segment po segmentu během mytí kartáčem. K!Back iQ zajišťuje mytí zadní části vozu se správnou obratností! Za tímto účelem jsou boční kartáče za vozidlem otočeny o 90° a následně nakloněny o 15°. K!Planet iQ zajišťuje precizní čištění ráfků. Hloubkové čištění na principu elektrického zubního kartáčku následuje po přesném výškovém nastavení vůči kolu. K!Dry iQ zaručuje dokonalé celoplošné vysoušení bez nepříjemného kapání a je rovněž určen pro univerzální použití. Zážitek z mytí doplňují přizpůsobené možnosti vysokého tlaku, chytrá koncepce osvětlení, účinné programy mytí a péče a řada mycích prostředků Klear!Line.

Charakteristické znaky a výhody
Mycí linka CW 5 Klean!Star iQ Prémiová portálová automyčka: K!Brush iQ – kartáčové mytí segment za segmentem
K!Brush iQ – kartáčové mytí segment za segmentem
Přesné uzpůsobení kartáčů podle obrysů vozidel. Vynikající výsledky mytí i u složitých obrysů vozidel. Vysoká spokojenost zákazníků, která se může projevit růstem obratu.
Mycí linka CW 5 Klean!Star iQ Prémiová portálová automyčka: K!Back iQ – čištění zadní části vozidel správným trikem
K!Back iQ – čištění zadní části vozidel správným trikem
Postranní kartáče se otočí na zadní části vozidel o 90° a následně se skloní o 15° pro přesné uzpůsobení obrysům. Vynikající výsledky čištění i na zadní části vozidel.
Mycí linka CW 5 Klean!Star iQ Prémiová portálová automyčka: K!Planet iQ – Precizní čištění ráfků
K!Planet iQ – Precizní čištění ráfků
Přesné uzpůsobení výšky a nejdůkladnější čištění díky nůžkové mechanice. Vynikající výsledky čištění zvyšují spokojenost zákazníků.
K!Dry iQ – dokonalé všestranné sušení
  • Výkonný, nekonečně variabilní, obrysový 135stupňový sušič bez otravného kapání.
  • Pro univerzální použití.
K!Design iQ – Výrazný design, pokročilá technologie
  • Integrovaný displej mycí fáze poskytuje informace o aktuálním kroku mytí.
  • Volitelné osvětlení rámu dveří pro poutavý vnější efekt.
  • K dispozici buď v designu Kärcher nebo v individuální preferované barvě.
Integrovaná funkce úspory vody
  • Chrání cenné zdroje.
  • Snižuje provozní náklady.
Specifikace

Technické údaje

Mycí výška (mm) 2100 - 2900
Průjezdní šířka (mm) 2450 / 2600
Přípojka čerstvé vody objem (l/min) 80
Přípojka čerstvé vody tlak (bar) 4
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Počet fází (Ph) 3
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2031-01-01

Vybavení

  • Koncept LED osvětlení
  • Mycí jednotka kol s nastavením výšky
Mycí linka CW 5 Klean!Star iQ Prémiová portálová automyčka
Mycí linka CW 5 Klean!Star iQ Prémiová portálová automyčka
Mycí linka CW 5 Klean!Star iQ Prémiová portálová automyčka
Oblasti použití
  • Prémiová portálová myčka Klean!Star iQ pro automatické mytí vozidel
Příslušenství
Čisticí prostředky