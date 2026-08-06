Mycí linka CW 5 Klean!Star iQ Prémiová portálová automyčka
S naší portálovou myčkou Klean!Star iQ se mytí vozidla stane zážitkem: Jedinečné funkce a designové možnosti zapůsobí i na ty nejnáročnější zákazníky.
Naše myčka Klean!Star iQ zaujme i ty nejnáročnější zákazníky svými inovativními a jedinečnými funkcemi. K!Brush iQ optimálně čistí obtížné kontury vozidla segment po segmentu během mytí kartáčem. K!Back iQ zajišťuje mytí zadní části vozu se správnou obratností! Za tímto účelem jsou boční kartáče za vozidlem otočeny o 90° a následně nakloněny o 15°. K!Planet iQ zajišťuje precizní čištění ráfků. Hloubkové čištění na principu elektrického zubního kartáčku následuje po přesném výškovém nastavení vůči kolu. K!Dry iQ zaručuje dokonalé celoplošné vysoušení bez nepříjemného kapání a je rovněž určen pro univerzální použití. Zážitek z mytí doplňují přizpůsobené možnosti vysokého tlaku, chytrá koncepce osvětlení, účinné programy mytí a péče a řada mycích prostředků Klear!Line.
Charakteristické znaky a výhody
K!Brush iQ – kartáčové mytí segment za segmentemPřesné uzpůsobení kartáčů podle obrysů vozidel. Vynikající výsledky mytí i u složitých obrysů vozidel. Vysoká spokojenost zákazníků, která se může projevit růstem obratu.
K!Back iQ – čištění zadní části vozidel správným trikemPostranní kartáče se otočí na zadní části vozidel o 90° a následně se skloní o 15° pro přesné uzpůsobení obrysům. Vynikající výsledky čištění i na zadní části vozidel.
K!Planet iQ – Precizní čištění ráfkůPřesné uzpůsobení výšky a nejdůkladnější čištění díky nůžkové mechanice. Vynikající výsledky čištění zvyšují spokojenost zákazníků.
K!Dry iQ – dokonalé všestranné sušení
- Výkonný, nekonečně variabilní, obrysový 135stupňový sušič bez otravného kapání.
- Pro univerzální použití.
K!Design iQ – Výrazný design, pokročilá technologie
- Integrovaný displej mycí fáze poskytuje informace o aktuálním kroku mytí.
- Volitelné osvětlení rámu dveří pro poutavý vnější efekt.
- K dispozici buď v designu Kärcher nebo v individuální preferované barvě.
Integrovaná funkce úspory vody
- Chrání cenné zdroje.
- Snižuje provozní náklady.
Specifikace
Technické údaje
|Mycí výška (mm)
|2100 - 2900
|Průjezdní šířka (mm)
|2450 / 2600
|Přípojka čerstvé vody objem (l/min)
|80
|Přípojka čerstvé vody tlak (bar)
|4
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Počet fází (Ph)
|3
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2031-01-01
Vybavení
- Koncept LED osvětlení
- Mycí jednotka kol s nastavením výšky
Oblasti použití
- Prémiová portálová myčka Klean!Star iQ pro automatické mytí vozidel