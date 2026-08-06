Samoobslužná myčka SB MB
Skvělá investice do budoucna s nízkými provozními náklady, to přesně přináší samoobslužná bezkontaktní myčka Kärcher SB MB. Řešení na klíč, technická vyspělost, kvalita a spolehlivost.
Samoobslužná bezkontaktní myčka Kärcher SB MB, to je dokonalá kombinace několika typů aktivního pěnování, které je možné vybavit i pěnovacím kartáčem pro obvzlášť znečištěná vozidla. Investorům a provozovatelům nabízí toto unikátní zařízení možnost vybavit samoobslužnou myčku různými programy, několika typy vysokotlakých čerpadel a možnost kombinovat různé programy pro jednotlivá mycí stání. Dva systémy aktivní bezkontaktní pěny jsou unikátní systém na trhu, který vás společně v kombinaci se značkou Kärcher jednoznačně odliší od vaší konkurence. Možnost instalace technologie mytí do technické místnosti ( Skid ), anebo mezi jednotlivé mycí boxy ( Cab ). Vysoký tlak bez kompromisů, který skutečně myje a zároveň šetří náklady, ekologická a velmi efektivní chemie vlastní receptury, úsporné systémy ohřevu vody pro mytí a autonomní systém provozu pro každé mycí stání, společně se systémem vzdáleného monitorování provozu vám umožňuje kontrolovat vaše náklady a nabídnout svým zákazníkům nejefektivnější systém bezkontaktního mytí na trhu. Pomůžeme vám spočítat vaši návratnost a zařídíme vše potřebné.
Charakteristické znaky a výhody
Spolehlivé dávkování
Finančně úsporné čištění
Snadná údržba
Ochrana proti krádeži
Šetrné zacházení se zdroji
Bezproblémové čištění ráfků
Lesk bez šmouh
Specifikace
Technické údaje
|Teplota horké vody (°C)
|max. 60
|Pracovní tlak (bar)
|100 - 120
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2031-01-01
Vybavení
- Samoobslužná mycí místa: 2, 4
- Mycí programy: 11 Kusy
- Systém se 2 klíči
- Pneumatická dávkovací čerpadla
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